Moskvas töötav Andres Puustusmaa: Eestis ma ei ela ära

"See oli nii õudne. Kallis sõber Malmsten ütles, et tuleta oma kaks stampi meelde, aga ei mäleta. See pole nagu jalgrattasõit, nullist peale," ütles Puustusmaa ETV saates "Ringvaade".

Puustusmaa tõdes, et teda ei tulnud kaua veenda, et ta taas teatrilavale astuks. Peamine probleem on logistika, sest mees pole kuigi tihti Eestis. "Tegelikult ma olen mitmeid aastaid nuianud oma vanadelt kolleegidelt ja lavastajatelt, kas on mulle mingi sutsakas teha," rääkis ta.

Kuigi kogemus on hirmus, pakub see Puustusmaale ka palju rõõmu. "Ma teen seda tohutu rõõmu, närvi ja naudinguga, see on üks tore tegemine," ütles ta.

Puustusmaa põhitöö on Moskvas, kus ta lavastajana töötab. Suvel hakkab ta filmima neljaosalist telefilmi, kus löövad kaasa ka Eesti näitlejad. "Ma ikka kogu aeg teen," tõdes ta. "Eestis ma ei ela ära, meie riik kino mõttes on küllaltki ahtake, nii nagu ka muudes valdkondades," põhjendas ta Venemaal töötamist.

Kuigi Puustusmaa on aastate jooksul teinud ka Eestis paar filmi, nagu Punane elavhõbe" ja "Rohelised kassid", kahtleb, kas neid juurde tuleb. "Siin on igasuguseid muid tegijaid ja tahtjaid nii palju ja raha vähe, mul on lihtsam seal. Kuid muidugi ma tahaks, aga mis teha," tõdes ta.

Andres Puustusmaa astus viimati näitlejana lavale 17 aastat tagasi Kanuti Gildis, Hendrik Toomepere lavastuses "Erak ja kuuevarbaline". Neljapäeval esietendunud "AV Marias" kehastub Puustusmaa isaks, kes on oma tütrega üle 20 aasta ühes ruumis kinni olnud.

Osades on näitlejad Lauli Otsar, Andres Puustusmaa ja Markus Truup. Lavastaja Karl Koppelmaa.