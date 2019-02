R2 õhtuse vööndi ankeet | Henrik Ehte: ei ole suurt vahet meediumil, loeb maitse

Mis saatega on tegemist?

Henrik Ehte: Saade keskendub funk-hingamisega muusikale. Mõnikord teeme eriprojekte koos tantsijatega, otselülitusi kontsertpaikadest või kutsume saatesse rääkima skeenes toimetanud inimesi. Mängime kõike, mida on tehtud enne või pärast geneerilist ja igavat funk'i. Seal hulgas tutvustab saade nii kaasaegset, arhiividest esmakordselt üleskaevatud või juba klassikuteks saanud funk, soul, disko, boogie, afrodisko, afrobeat, latin-funk, jazz-funk, P-funk, deep-funk, electro-funk, 80ndate hip-hop, yacht-rock'i ja AOR palu nii välismaalt kui Eestist.

Roman Vjazemski: Saateks on "Estonian Funk Embassy", mis tutvustab funk-disko-soul muusikat ja nende stiilide erinevaid variatsioone.

Artist, keda oled kõige rohkem oma saates mänginud?

HE: Ilmset Misha Panfilov Sound Combot, kuna ta on kõige viljakam Eesti funk-muusika produtsent. Ühtlasi on ka saatepea "Estonian Funk Embassy Theme" tema lindistatud raadiomaja kõrval Muusa stuudios, samuti ka jutu taustal kõlav loop. Aga viimasel ajal on minu poolt tulnud kõvasti Soundway Recordsi represse, kuid väljaspool kohalikke artiste liiga palju korduvat kraami ei mängi.

RV: Raske öelda. Üldiselt üritan artistide koha pealt olla võimalikult mitmekülgse valikuga. Viimasel ajal on playlist'idesse sattunud kõige enam Itaalia plaadifirma Periodica Records artiste, kes on olnud viimasel ajal väga produktiivsed.

Kust leiad muusikat?

HE: Plaadipoed, veebiajakirjad, blogid, Spotify ja tüdruksõber soovitab. Osad artistid, plaadifirmad ja meie kallakuga muusika promoagentuurid saadavad meilile ka materjale, harvematel juhtudel saadetakse ka plaate raadiomajja - see on kõige toredam muidugi. Katsun läbi kuulata kõik!

RV: Eks internetiavarused on teinud seda kõvasti lihtsamaks - Discogs, Soundcloud, Bandcamp, Spotify. Olulist rolli mängivad ka muusikateadlikud sõbrad, kes on valmis minuga jagama enda haruldasemaid leide.

Kes on sinu iidolid?

HE: Kunagi pidasin selleks välismaalt Will Hollandi (The Quantic Soul Orchestra aegadest). Kohalike eeskujusid on mitmeid, nende hulgas kaassaatejuht, endine breikar ja minust oluliselt vanem, aga seejuures veidi kehvem malemängija Roman Vjazemski.

RV: Kui hakata mõtlema, siis ei tulegi kedagi pähe. Austan ja vaatan alt üles artistidele, kes on teinud asja südamega ning on mind tugevalt mõjutanud. Neid on palju.

Kas ise raadiot kuulad? Kui kuulad, siis mida?

HE: Kuulan autosõidu ajal põhiliselt. R2 pole mitte ainult kohustuslik ja ei ütle seda ainult pugemiseks, vaid noh, R2 ongi oma kõiki nišše katva õhtuse vööndi tõttu parimaid asju, mida Rahvusringhääling võiks oma ajastu põrandaalust ja -pealset kultuuri kajastava hääletoruna üleval pidada. Meeldivad ka Raadio Tallinn ja Klassikaraadio "Fantaasia" saated. Kui IDA veebiraadio teeb äpi, siis hakkan seda ka ilmselt rohkem kuulama!

RV: Kuulan vahel, mitte igapäevaselt. Mu kõlaritesse satuvad enamasti R2 õhtuse vööndi saated ning internetipõhise IDA raadio playlist'id.

Vinüül, CD, mälupulk, arvuti või miski muu? Miks?

HE: Kõik eelpool mainitu. Ei ole suurt vahet meediumil, loeb maitse. Vinüül ikka kõige mõnusam, kuna saab näppida, pilti vaadata ja tegijate kohta lugeda.

RV: Nii vinüül kui ka mälupulk. Muusikat üldiselt ostan vinüülil, vahel harva ka mõnel kasettil. Samad formaadid on kasutuses ka saadet tehes. Üldiselt viimasel ajal tassin vinüüle vähem ja kasutan rohkem mälupulga mugavust.

Plaat, mille võtaksid kaasa üksikule saarele? Miks?

HE: Võib-olla Chess Recordsi muusika kogumiku "Chicago Soul", mille Soul Jazz Records välja andis. Seal on palju põnevat lugemist vahelehel, mis peletaks veidi igavust. Samuti, kui keegi eksiks saarele ära plaadimängijaga ja kolmas saabub kõlaritega, siis oleks kohe võtta kahe vinüüli jagu muusikat, mille seas nii lõbusat, tantsulist, mõtlikku kui ka sünget.

RV: Ohohoo. Burzum "Filosofem".

Viimane plaat, mille ostsid?

HE: Maryn E. Coote – "Welcome To My World"

RV: Serge Fabriano Presente Digital Caresse - "Demain"

Viis lugu, milleta ei kujuta enda elu ette?

HE: Larry Ellis and the Black Hammer - "Funky Thing (parts 1 & 2)"

Patti Jo – "Make Me Believe in You (Tom Moulton Mix)"

Labi Siffre - "I Got The..."

Oby Onyioha - "Enjoy your life"

Idris Muhammad – "Could Heaven Ever Be Like This"

RV: Aphex Twin – "Rhubarb"

Iggy Pop – "Endless Sea"

Bonobo – "Terrapin"

Pink Floyd – "Welcome To The Machine"

Expressway – "Blue Evening"

Lugu (või plaat), mida oled alati vihanud? Miks?

HE: Mingi The Rasmuse plaat. Mängis repeat'i peal kui sõitsime korvpallivõistlustele Narva ja olin CD-mängija koju unustanud. Äkki kolm korda ketras läbi. Senini on hingehaavad.

RV: Ausalt öeldes ei ole ruumi vihkamiseks. Maailmas tehakse nii palju head muusikat, et keskenduda vihkamisele lihtsalt ei ole võimalik.

Miks peaks sinu saadet kuulama?

HE: Sest meil on üpris vaheldusrikas valik hingemuusikast ja tantsumuusikast nii moodsast kui vanast. Pluss Roma on nii ponks poiss.

RV: Saa osa alternatiivsest vaatenurgast funk ja disko muusikale!