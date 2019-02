Kuula, kuidas kõlaksid Eesti Laulu võistluslood uudistena

Arhitekt Raul Vaiksoo on ilmselt üks vähestest inimestest Eestis, kellel pole mobiiltelefoni. Mehe sõnul on ta selleks liiga seiklusaldis ning eelistab elu ilma sidevahendita.

Üleilmse armunute päeval on kohane meelde tuletada, et teaduslikus mõttes pole armastus ei midagi enamat kui ajukeemia. Jääb igaühe enda otsustada, kas see muudab nähtust imepärasemaks või kaotab osa selle võlust.

Eelmise aasta talendisaate "All Together Now" võitja Michael Rice valiti Suurbritannia tänavuseks eurolauljaks.

Taustalaulja Dagmar Oja avaldas, et sel aastal on Eesti Laulul oluline muudatus, mis puudutab just taustalauljaid.

Aarma luges uudisteversioonis ette Sissi loo "Strong", Inga laulu "Milline päev" ja The Swingersi võistluslaulu "High Heels In The Neighbourhood" sõnad. Toredat eksperimenti kuuleb umbes intervjuu kümnendal minutil.

Raadio 2 hommikuprogrammi uudistelugeja Katrin Aarma esitas kolme Eesti Laulu takstid tüüpiliste raadios kõlavate uudislugudena. The Swingersi liikmed Birgit Sarrap ja Tanja Mihhailova-Saar panid end proovile, kui lihtne on konkurentide lugusid vaid tekstide põhjal ära tunda.

