Alari Pikkorainen: inimesed on nii hellaks muutunud, et võib-olla 10 aasta pärast ei tohigi nalja teha

Režissöör Rene Vilbre tunnistas, et Eesti Laulu vaheklippidega on iga aasta järjest raskem. "Mõtle jälle välja mingi uus mõte. Aga õnneks kuskilt tuleb mingi klikk, mis hakkab käima ja mis võtab hoo sisse ja kui lõpuks saame pundiga kokku, siis näiteks tänane võttepäev on olnud selline, et nuttu ja naeru on täitsa korralikult olnud."

"Alati naerdakse kellegi üle. Ainult, et see kellegi üle naermine on alati meie solvujate ühiskonnas suur problemaatiline asi. Kui vanasti võisime nalja heita absoluutselt kõigi ja kõige üle, siis nüüd äkki tekib küsimus, kas me ikka julgeme selle üle nalja visata või kas me ikka tohime. See, kas me ikka tohime, ongi vist see käivitav jõud," jätkas Vilbre.

Sel korral on Eesti Laulu vaheklippide tegelased Juula ja Marta ehk kurikuulsad Kosmosemutid – juba 20 aastat Eesti Ekspressi lehesabas lugejaid kohutanud vastuolulised vanaprouad, kelle elukombed on naljast kaugel.

Selleks, et Kosmosemutte saaks kujutada liikuvates klippides, tuli Pikkorainenil joonistada neid igast küljest ja et nad ka rääkima saada, neile erinevad häälikud suhu panna. Autor: ERR

Kosmosemuttide autor Alari Pikkorainen tunnistas, et ta esimesel hetkel isegi ei tahtnud, et tema koomiksist Eesti Laulu vaheklipid sünniksid. "Mulle tundus see isegi liiga õudne." Selleks, et Kosmosemutte saaks kujutada liikuvates klippides, tuli Pikkorainenil joonistada neid igast küljest ja et nad ka rääkima saada, neile erinevad häälikud suhu panna.

Pikkorainen märkis, et kui ta lapsed olid väikesed, joonistas ta Kosmosemutte öösiti. "Vahepeal ma tegin neid kuskil pubis, kus sai omaette olla ja praegu teen ma neid lihtsalt viimasel hetkel. Enne, kui leht hakkab trükki minema."

"Kui komistan mõne hea nalja otsa kuskil trollis või trammis, siis lihtsalt joonistan läbi või kujutan ette, et aa, seda võiks umbes see tüüp öelda. Mõni asi sünnib lihtsalt tänaval ja seda ei imeta pastakast välja."

Kosmosemuttidele annavad hääle Elisabet Reinsalu ja Hilje Murel. Murel tõdes klippide sisust rääkides, et üht-teist seal ikka on.

Pikkorainen tõdes sarnaselt Vilbrele, et inimesed on nii hellaks muutunud, et võib-olla 10 aasta pärast ei tohigi nalja teha mitte millegi üle juba. "Tuleb ette ja taha vabandust paluda ja alla panna smaili, et see on kindlasti nali ja ärge võtke tõsiselt, ja hoiatus, nagu retseptiravimite puhul."