Synne Valtri: Kerli lugu kummitab nii, et natuke on juba kopp ees

Kivilaan tõdes, et kuigi tal on kaasvõistlejate lugude osas lemmikud ja vähemlemmikud, on nende reastamine siiski väga raske ülesanne. "Sa võib-olla istud inimese kõrval ja siis sa pead teda hindama. Backstage'is tekib juba kergelt vaenulik õhkkond. Ma loodan, et ei teki."

Valtri märkis, et tema jaoks ei olnud tegelikult raske see edetabeli koostamine. "Ma teadsin, et ma ei pääse sellest ja pean need punktid ära andma. Aga ma reastasin tõesti need laulud ettepoole, mida ma kodus ise tihedamini kuulan, mis mul kummitama hakkab. Näiteks Kerli lugu mul kogu aeg kummitab. Tõesti, natuke on juba kopp ees."

Valtri sõnul võttis ta arvesse seda, mis tema puhul töötab. "Kõik laulud on head, nagu me kõik väidame. Aga keegi peab sinna lõppu jääma ja mina kui tabelilõpu-kuninganna ütlen, et jumala OK on viimane olla." Tegelikult on praegu nn tabelilõpu-kuninganna Sandra Nurmsalu. Nurmsalu antud punktid "Ringvaade" eemaldas oma tabelist, kuna tema tabeli panid loosiga kokku tema lapsed – toim.

Kivilaan tunnistas, et tal hakkas pärast esimesi kordi endalgi tema eurolugu kummitama. "Päris mitu korda mõtlesin, et täiesti lõpp, kas mul tõesti kummitab minu enda laul. See tundub väga nartsissistlik kuidagi."

Kerli Kivilaane punktid kaasvõistlejate lugudele. Autor: ERR

Kivilaan tunnistas, et reastas oma edetabelit ümber viis-kuus korda. "Vaatasin seda pilti silmade ees ja mõtlesin, kas nüüd on nii nagu mul süda ütleb, et võiks olla. Ei taha ju kellelegi liiga ka teha ja tegelikult ei taha ju tegelikult reastada. Ei taha reastada. Aga reastasin."

Valtri tunnistas, et kujutas end Eurovisiooni laval ette juba enne Eesti Laulule pääsemist. "Mul on väga elav fantaasia. Ma arvan, et me kõik oleme oma fantaasiates käinud ära kus iganes riigis kõik eelnevad aastad. Mina olen küll valmis. Imelik ka, kui me ei oleks valmis. Me peame olema valmis."

Synne Valtri punktid kaasvõistlejate lugudele. Autor: ERR

Valtri sõnul on Stefani loos olemas kõik head asjad, mis ühes loos peavad olema. "Samamoodi Uku, Kadiah, Kerli. Kõik tegelikult."

Üldtabel pärast neljapäevast "Ringvaadet". Autor: ERR

Üldtabelis on pärast neljapäevast "Ringvaadet" nüüd tõesti nn tabelilõpu-kuninganna Synne Valtri lugu. "Mõnes mõttes olen ka esimene."