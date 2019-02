Grete Lõbu enne Tartu maratoni: mul on natukene hirm

"Ma olen teinud endast absoluutselt kõik. Ma mõtlesin, et kui ma nüüd istun kaks-kolm päeva enne maratoni, et saaksin siis öelda, et kas ma olen endast andnud kõik enne, ja ma saan öelda, et olen andnud sada protsenti ja rohkem, mis ma vähegi olen suutnud välja mõelda, mida ma enne maratonile minekut võiks teha. Ma päriselt olen kõik ära teinud. Aga see ei ole mingi garantii.

Hermaküla tõdes, et tal on väike hirm. "Me päeval arutasime, et kui palju kilomeetreid me oleme sõitnud ja mul oli selline hirm, et Grete on äkki minust rohkem sõitnud. Ma arvutasin kiiresti kokku, palju ma olen sõitnud. Ma olen sõitnud 532 kilomeetrit."

Grete Lõbu on aga sõitnud 603 koma midagi kilomeetrit. Jüri Muttika märkis, et ta on sel talvel sõitnud 30 kilomeetrit Eestis ja 100 kilomeetrit Saksamaal. "Käisin Saksamaal kahel maratonil." Muttika tõdes, et selles on teatud ringvaatelik väljakutse, kui ta läheb 100-kilomeetrilisele maratonile ilma erilise ettevalmistuseta. "Kui ma seal stardis olen ja pean nüüd sõitma hakkama ja mõtlen, et issand, ma ei ole selleks ju üldse valmistunud, miks ma siin olen, siis umbes viis esimest kilomeetrit ma tõesti tahan koju. Ülejäänud 45 kilomeetrit on juba täitsa lõbus."

Lõbu tõdes, et mida lähemale Tartu maraton jõuab, seda vähem kindlam ta on, et ta õudselt sinna üldse minna tahab. "Ma olen rohkem nautinud seda teekonda sinna ehk see 603 kilomeetrit läbi sõita on olnud puhas rõõm ja nauding. Viimased kaks nädalat selle kõige juures olen ma tänu oma treenerile olnud puhkerežiimil, nii et ma ei tohi teha nii palju trenni kui ma tahaks teha." Ta tõdes, et talle tegelikult massiüritused üldse ei meeldi. "Mul on natukene hirm, kuidas see kõik hakkab seal juhtuma."

Hermaküla läks trenni 3-aastaselt ja pole enda sõnul veel lõpetanud. "Suusatamine on mulle alati meeldinud. Lapsepõlves mu põhiala oli käsipall, aga oma lõbuks olen alati suusatanud."

Muttika tõdes, et viimastel aastatel, kui ta on üritanud trenni teha, on ta alati haigeks jäänud. "Siis ma olen otsustanud, et suva, ma ei tee trenni, käin ainult võistlustel. Trenn ei aita." Muttika läheb rajale retro-puusuuskadega. Hermaküla meenutas, et kui tema viimati nende suuskadega sõitis, kaotas ta kolm varbaküünt. "Nendega on täiesti ebameeldiv sõita," lisas Hermaküla.

Lõbu tõdes, et kardab kõige enam seda, kuidas inimesed kukuvad känkrasse üksteise otsa. "Ma kardan, et ma sõidan ise kellelegi otsa ja ma kardan, et mulle sõidetakse otsa." Teiseks kardab Lõbu seda, et ta ühel hetkel lihtsalt ei jaksa, aga teab, et ta peab. "Kolmas – ma ei jõua neist väravatest enne läbi, kui need kinni pannakse."