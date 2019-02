Juhan Paadam ennustab Eesti laulu võitu Victor Crone'ile

Võrumaal Kõrgemäe talus suurte tammede all elab proua Asta. Veel on 90-aastasele proua Astale seltsiks lapselaps ja tema pere, 60 lehma ja rohkem kui 1200 nukku.

Arhitekt Raul Vaiksoo on ilmselt üks vähestest inimestest Eestis, kellel pole mobiiltelefoni. Mehe sõnul on ta selleks liiga seiklusaldis ning eelistab elu ilma sidevahendita.

Üleilmse armunute päeval on kohane meelde tuletada, et teaduslikus mõttes pole armastus ei midagi enamat kui ajukeemia. Jääb igaühe enda otsustada, kas see muudab nähtust imepärasemaks või kaotab osa selle võlust.

Eelmise aasta talendisaate "All Together Now" võitja Michael Rice valiti Suurbritannia tänavuseks eurolauljaks.

Ka ennustusportaalid jagavad Paadami arvamust. OlyBeti hinnangul on ülekaalukas võidufavoriit laupäevases finaalis Victor Crone, kellele pakutakse koefitsienti 1,6, samal ajal kui teisel kohal oleva Uku Suviste võitu peetakse pea kolm korda vähem tõenäolisemaks koefitsiendiga 4,5. Neile järgnevad Inger juba koefitsiendiga 9,5 ning Stefan ja The Swingers kumbki võidu korral 12,5-kordse väljamaksega.

Paadami hinnangul otsustatakse käesoleval aastal võitja kolme meesartisti vahel. "Nagu olen alati öeldud, võib pingerida kergesti muutuda, eriti esikolmikut silmas pidades. Variante on," ütles ta. "Paljugi sõltub, nagu me hästi teame, ka live-esituse õnnestumisest," lisas Paadam, kes oli Eestis toimunud 47. Eurovisiooni lauluvõistluse peaprodutsent.

