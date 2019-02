Uuendusena ei pea Eesti Laulu taustavokaalid laval kõlama otseesituses

Taustalaulja Dagmar Oja avaldas, et sel aastal on Eesti Laulul oluline muudatus, mis puudutab just taustalauljaid.

Oja selgitas Menule, et uuendusena võivad lauljad kasutada ka backtracki backe ehk linti võetud taustalaulu. "See muudatus on hetkel hõre, selline mitte meeldiv meie, backilauljate jaoks, aga me saame hakkama. Tekib selline tunne, et võib-olla artistid ei usalda meid, nad panevad lindilt tulevaid backihääli juurde," ütles Dagmar ja rõhutas, et selle võimaluse kasutamine on puhtalt artisti enda otsus.

Sama muudatus ei puuduta aga Eurovisiooni, mis juba mais Tel Avivis toimub. "Siis on ikka kõik otselaulud ja kõik peab otse olema," selgitas Oja.

Finaalis toetab Dagmar oma vokaaliga otse Sissit, Kadiahi ja Synne Valtrit. Kaasa lööb ta üheksas tänavuses võistluslaulus.

Lugudes, kus Oja kaasa lööb, naise sõnul poolfinaalidega võrreldes suuri muutusi kaasa ei tule. Oja rääkis, et viimased hetked enne suurt finaali jagatakse üksteisele nõuandeid ja julgustavaid sõnu. "Räägime seda, et tuleb nautida ja lihtsalt rõõmu tunda hetkest," lausus ta.

Eesti Laul 2019 finaal toimub Saku Suurhallis laupäeval, 16. veebruaril. Otseülekanne Saku Suurhallist algab ETV, ETV+ ja ERR.ee portaalis kell 18.45, R2 alustab erisaatega kell 17.00.