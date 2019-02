Tomi Rahula finaali etteastetest: Tartu rütmis minnakse edasi

"Kõik sujub ja juba tehakse esimesi proove ja vaadatakse, et kõik oleks väga hästi," avaldas Rahula Menule.

Lavaproovidega hakati pihta juba neljapäeva hommikul, kuid ettevalmistused, et Eesti Laulu finaaliks oleks kõik korras, hakkasid juba varem. "Minu ja meie tiimi jaoks esimest korda seda üritust siin teha, kõik peab olema parimas korras," selgitas Rahula ja lisas, et tema süda on enne laupäevast finaali rahul.

Rahula sõnul on rahuliku meele taga asjaolu, et tänavu toimusid poolfinaalid Tartus ning see oli Saku Suurhalli mõttes nagu peaproov. "Need samad live'id, mis said tehtud, on nüüd siia suurhalli toodud. Siin on natukene mugandatud, kõik asjad suuremaks tehtud ja selles mõttes on süda rahul, me juba teame, mis meid ees ootab," rääkis Rahula.

Finaaliks lubab Rahula suuri üllatusi, kuid ei taha veel paljastad,a mis need on. Vihjeks ütles ta, et ei Elina Nechayeva ega ka Getter Jaani ei astu lavale üksi.

Finalistidega on Rahul igati rahul ning aimab ka, millised lavashowd olema hakkavad. "Mul on pilt ees, mis siin toimuma hakkab. Tartu rütmis minnakse edasi. Mõned äktid on end natuke täiendanud, suuremaks teinud ja mõned on suhteliselt samad. Kindlasti on kõigis mingi pisikene muutus," lausus Rahula.

Rahula sõnul on 12 finalisti oma koha välja teeninud. "Minnes tagasi poolfinaalidesse, oli see igati õige otsus, et poolfinaalid peavad olema kontserdid, see annab tegelikult inimestele ja artistidele kohe selle märguande, kes on valmis suuremaks lavaks ja ka Eurovisiooniks," lausus ta.

Eesti Laul 2019 finaalis astuvad võistlustulle Sissi, Lumevärv ft. Inga, Victor Crone, Kerli Kivilaan, Xtra basic & Emily J, Kadiah, Synne Valtri, Stefan, The Swingers, Tanja & Birgit, Uku Suviste, Inger ja Sandra Nurmsalu. Õhtujuht on Piret Krumm, üllatuskülalistena astuvad lavale Elina Nechayeva, Getter Jaavi ja Ivo Linna.

Eesti Laul 2019 finaal toimub Saku Suurhallis laupäeval, 16. veebruaril. Otseülekanne Saku Suurhallist algab ETV, ETV+ ja ERR.ee portaalis kell 18.45, R2 alustab erisaatega kell 17.00.