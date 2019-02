Curly Strings avaldas uue loo "Sõbrad, mu kallid"

Ansambli solist Eeva Talsi selgitas, et loo "Sõbrad, mu kallid" sõnad kirjutas luuletaja Leelo Tungal. "Leeloga tutvusime eelmisel aastal, kui salvestasime Curlydega Lotte uue filmi jaoks lõpulaulu," sõnas ta ja lisas, et sealt tuli ka mõte uue meloodiaga tema poole pöörduda. "Värske laulutekst meeldis mulle kohe, kui seda nägin."

Ansambli kitarrist Jaan Jaago sõnul oli mõnus pärast pisikest pausi bändikaaslastega jälle kokku saada ning muusikat luua. "Minu jaoks on see pala mõnus tagasivaade bändi algusaastatesse, sest see bänd saigi ju rajatud ennekõike sõprusele ja tänu sellele ta ka püsima on jäänud ja edasi sammub," kinnitas ta.

Vaata loo "Sõbrad, mu kallid" videot: