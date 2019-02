Sandra Nurmsalu keeldus kaasvõistlejaid edetabelisse sättimast

Nurmsalu loodab, et mõned helitehnilised pisiasjad, mis teda poolfinaalis häirisid, saavad finaaliks jonksu. "Aga muidugi mul on hea meel olla laval. Kindlasti laulan ma nii hästi kui suudan, mul on väga tugev taustalauljate meeskond, nii et jaa, anname endast parima."

Nurmsalu tunnistas, et tema edetabel on puhtalt loosiga võetud. "Minu lapsed võtsid loosi. Minu arvates ei ole vajalik anda oma armsatele-kallitele kolleegidele halbu hindeid ja sättida neid kuhugi tabeli allaotsa. Ma ei taha seda teha. Kõik osalejad on näinud väga palju vaeva omaenda looga ja teinud palju tööd."

Sandra Nurmsalu lasi oma edetabeli lastel loosida. Autor: ERR

Inga märkis, et nemad loosi ei tõmmanud, aga ta nõustus, et see kõige mugavam olukord ei ole. "Sa hakkad selles projektis olles oma kaasvõistlejaid teistmoodi vaatama ja teisiti suhtuma ja austama."

Stuudios oli ka DJ ja produtsent Kermo Hert, kes moodustab ühe poole produtsentide duost Lumevärv (duo teine pool on Margus Piik). "Laval meid ei ole, aga meie lugu on laval."

Inga ja Lumevärvi edetabel. Autor: ERR

Inga ja Lumevärvi edetabelis oli viimasel kohal just Nurmsalu lugu. "Ma loodan, et Sandra selle peale ei solvu, sest see on paratamatu olukord, mille me täitsime," märkis Inga.

Pärast kolmapäeva näeb üldtabel välja järgmine:

Eesti Laulu osalejate edetabeli üldseis kolmapäeva seisuga. Autor: ERR