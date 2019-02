Hannes Hermaküla proovis nn uulitsauisutamist

Tallinna tänavad on nii libedad, et kuuldavasti saab seal uisutada. Hannes Hermaküla proovis selle järele, kas uiskudega annab mööda Nõmme tänavaid uisutada

Hermaküla tõdes, et tundub, et vähemalt mööda tema koduseid Nõmme tänavaid saab väga hästi uisutada. Ta märkis, et suusad rikuks selline tee ära, kuid uisud lähevad suurepäraselt. Samuti tuleks tähelepanelik olla autode suhtes ja ainukesed asjad, mis segavad, on graanulid tänavatel.