Muudatus Eesti Laulu finaalis: laule hindab välismaine žürii

"Tõepoolest, tänavu finaali hindab välismaine žürii," rääkis ETV elamussaadete toimetuse juht Karmel Killandi ERR Menule. "Eelkõige sellepärast, et see kool ehk muusikaakadeemia, ka Georg Otsa nimeline muusikakool, kes kõik õpetavad meil muusikateadust ja heliloomingut - need inimesed on nii lähedalt teineteisega tuttavad ja iial me ei tea, mis hetkel nad on võib-olla veidi kakelnud või tülligi koguni näinud. Kas nad saavad lõpuni objektiivselt hinnata? Et kõike seda vältida, siis me mõtlesime, et finaalis tõesti oleks tore, kui hindaksid välismaalt kogenud inimesed, selle ala asjatundjad," selgitas Killandi.

Žüriisse kuuluvad muusikaõppejõud ja produtsendid. "Mis minu meelest on väga oluline selle asja puhul veel, et me saame nii-öelda välismaise mõõtme juurde. Milline on see staarikomplekt, millisena paistab väljapoole see, mida siin Eestis lavale tehakse. Kas ta on karismaatiline, kas ta oskab laulda otse ja hästi?" avas Killandi neid mõtteid, kuidas leitakse tänavu parim lugu, mis võiks laias maailmas hästi mõjuda.

Lisaks üle maailma kokku pandud muusikaekspertidest žüriile loeb finaalis loomulikult siiski ka rahva arvamus. Hääletustingimused ei muutu: superfinaali valitakse žürii ja rahva võrdsete häälte alusel kolm parimat laulu, mille seast võitja selgub vaid publiku häältega.

Killandi arvates pole välismaise žürii juures kindlasti põhjust karta, et Eesti Laul kaotaks omapära. "Me ikkagi toodame head Eesti muusikat," selgitas ta, et pigem on oluline välisriikidega koostööd teha juba suhtekorralduslikus mõttes ja veidi laiemat mõõdet juurde saada.

Eesti Laul 2019 finaal toimub Saku Suurhallis laupäeval, 16. veebruaril. Otseülekanne Saku Suurhallist algab ETV, ETV+ ja ERR.ee portaalis kell 18.45, R2 alustab erisaatega kell 17.00.