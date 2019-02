Galeriid: Koolitantsu melu jõudis Pärnusse ja Kohtla-Järvele

Žüriisse kuulusid tantsija, tantsukunstnik, ja -õpetaja Raho Aadla; Tallinna balletikooli klassikalise tantsu õpetaja Kaja Kreitzberg ning tantsuõpetaja ja koreograaf Maarja Pruuli. Sel aastal kuulutab žürii iga kontserdi lõpul välja vaid eripreemiate saajad, finalistid selguvad maakonniti 20. märtsil.

Laupäeval tõid Pärnu kontserdimajas oma tantsukunsti nähtavale Pärnumaa tantsulapsed. Raho Aadla kiitis eriti lastetantse, kuna tabas selliseid liikumisjooniseid, mida kunagi varem lastetantsudes näinud pole. Maarja Pruuli lisas, et Pärnumaa tantsuõpetajad on olnud väga tublid lastesse julguse ja lusti süstimisel. Žürii oli üksmeelel, et kaasaegsetes tantsudes arutleti tantsijaile eakohastel ja südamelähedastel teemadel, mis tekitasid publikuga justkui dialoogi ning olid seetõttu väga mõjusad. Paarist show-tantsust lähtudes palus

žürii meeles pidada koguperefestivali formaati ning jätta provokatiivse kuraasi Koolitantsule toomata.

Pühapäeval esinesid Kohtla-Järve kultuurikeskuses Ida-Virumaa tantsuarmastajad. Esitused olid tõepoolest kirglikud ja temperamentsed, žüriiliikmed Kaja ja Maarja nõustusid teineteisega, et tänavatantsudes, mis mõjusid pigem show-tantsulikult, oleks tahtnud teravust ja tehnilist täpsust

isegi rohkem näha. Sellele vaatamata nentisid kõik, et kogu kontserdi lõikes on

treenitus Ida-Virumaal kõrgem kui mujal siiani.

Show-tantsude puhul soovitas Maarja kasutada rohkem dünaamilist lähenemist: "Kui kogu esitus on algusest peale võimsa energiaga, ei tule laetus tegelikult nii hästi esile kui tempo ja jõulisusega vaheldust pakkudes."

Peakorraldaja Raido Bergstein viitas reglemendist kinni pidamise olulisusele: "Palume juhendajatel registreerida kõik koosseisu kuulujad, arvestada vanuseastmetega ning kasutada eesti heliloomingut neis žanrites, kus see on kohustuslik. Kuigi looming võib olla igati finaali vääriline, ei saa žürii

edasipääsu kinkida tantsudele, kus on reeglistiku vastu eksitud." Sellegipoolest võttis peakorraldaja nädalavahetuse kokku sõnades, et mõlema maakonna esitustest jääb kajama lastetantsude jutustav sisukus ning hingestatud energia nii hoogsate kui ka sügavamõtteliste aeglaste tantsude puhul.

Eripreemia pälvisid:

Pärnumaal:

Lustliku, hoogsa ja särava tantsu ning esituse eest: Janne Ristimetsa tantsustuudio – "Parajad tuulikud", tantsu autor Janne Ristimets, lastetants vanuseastmes 1.–4. klass .

Imetlusväärse ruumi- ja rütmitaju eest: Laine Mägi tantsukool – "Külmapoisid", tantsu autor Ingrid Jasmin, lastetants mudilaste vanuseastmes.

Sisutiheda koreograafia ning omapärase kompositsiooni eest: Pärnu Sütevaka

humanitaargümnaasiumi 6.a – "Valgeks", tantsu autorid Silvia Pärtelson ja Johanna Kivimäe, kooli tants vanuseastmes 4.–7. klass.

Maitseka ja kaasahaarava esituse eest: Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasium – "Sõbrad, ma mahun teile kohvrisse!", tantsu autor Mia Orm, kooli tants vanuseastmes 6.–9. klass.

Mõjusa lavareaalsuse eest: Laine Mägi tantsukool – "Värvitu olek", tantsu autor Grete Kuusik, jazztants vanuseastmes 6.–9. klass.

Muheda lavalise oleku eest: tantsukool WAF Dance – "Pildid", tantsu autor Mark Monak, lastetants vanuseastmes 1.–4. klass.

Oskusliku kostüümi ja koreograafia ühendamise eest: Rüht võimlemiskool – "Rändajad", tantsu autor Anu Nõmm, lastetants vanuseastmes 1.–4. klass

Humoorikalt karakteerse esituse eest: Laine Mägi tantsukool – "Halloween", tantsu autor Clelia Madi, show-tants vanuseastmes 4.–7. klass.

Ilusa tehnikaga väljapeetud esituse eest: Rüht võimlemiskooli Pärlite rühm – "Hüüdke Geronimo!", tantsu autor Sairi Sutt, show-tants vanuseastmes 4.–7. klass.

Leitmotiivi õnnestunult lavaletoomise eest: TagLioni – "Nagu paberlaevuke", tantsu autor Liina Ojatamm, kaasaegne tants vanuseastmes 4.–7. klass.

Tantsijate ja juhendaja hea koostöö eest: Tori põhikool – "Liblikad", tantsu autor Andra Sõmer, show-tants vanuseastmes 4.–7. klass.

Tantsija preemia voolava ja hingestatud liikumise eest: Mark Monak, tantsukool WAF Dance – "Sume suveöö", tantsu autor Annika Viibus, kaasaegne tants vanuseastmes 10. – 12. klass.

Tantsuõpetaja preemia nutika liikumismõtlemise eest: Markus Monak.

Tantsuõpetaja preemia eakohaste teemakäsitluste eest pedagoogilises protsessis: Janne Ristimets.

Ida- ja Lääne-Virumaal:

Lummavalt liikuva lavapildi eest: tantsukollektiiv Rütm – "Veekeeris", tantsu autor Milana Kraskina, jazztants vanuseastmes 6.–9. klass.

Seesmiselt pingestatud esituse eest: Varjud – "Šopahoolikud", tantsu autor Jelena Kissin, jazztants vanuseastmes 10.–12. klass.

Hea rütmitaju ja särava esituse eest: Lions – "Õhtused tuled", tantsu autor Elena Loseva, lastetants vanuseastmes 1.–4. klass.

Haridusliku teemakäsitluse eest täpselt esitatud tantsus: EK Studio – "Roheline valgusfoor", tantsu autor Ekaterina Russis, lastetants mudilaste vanuseastmes.

Detailselt täpse ja peenetundelise esituse eest: Releve Dance Studio – "Imeline päev", tantsu autor Jekaterina Maksimovitš, lastetants mudilaste vanuseastmes.

Tantsija preemia hingestatud ja meisterliku esituse eest: tantsukollektiiv Rütm – "Vivaldi muusika saatel", tantsu autor Asja Seletskaja, jazztants vanuseastmes 6.–9. klass.

Hullumeelse kiiruse ja plahvatusliku energia eest: Lions – "Taevast maa peale", tantsu autor Elena Loseva, tänavatants vanuseastmes 4.–7. klass.

Koreograafia, kostüümi ja esituse mõjuva kooskõla eest: Varjud – "Küberneiud", tantsu autor Valeria Vetoškina, show-tants vanuseastmes 10.–12. klass.

Suurepärase kätekoreograafia eest: Zagadka – "Amasoonlased", tantsu autor Natalja Sabartsina, tänavatants vanuseastmes 10.–12. klass.

Huvitava liikumismõtlemise eest: Radost – "Jooks kurivaimust", tantsu autor Tatjana Semtsenkova, show-tants vanuseastmes 10.–12. klass.

Puhtuse, täpsuse, maitsekuse eest: Impulse Dance Studio – "Impulss", tantsu autor Jekaterina Timofejeva, show-tants vanuseastmes 6.–9. klass.

Nõidusliku kompositsiooni eest: Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuse nüüdistantsu klass – "Kolonnide vahel... "; tantsu autor Yulia Batova, kaasaegne tants vanuseastmes 10.–12. klass.