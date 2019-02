Katrin Lust: kahetsen Zandi-lugu, sest sellest oli palju kära ja vähe muutust

Arvestades karjääri kestust on Lust ilmselt kõige rohkem ja kindlasti kõige suuremate summadega hagetud ajakirjanik Eestis. Kevadhooaeg algas järjekordse pauguga, kui Lust teatas reedel, et kolib oma saate sisuliselt üleöö TV3-st Kanal 2-te. Lusti sõnul sai saatuslikuks just see, et eelmine tööandja ei toetanud teda piisavalt hagides ja vaidlustes.

"Me ei räägi siin kümnetest tuhandetest või miljonitest, nagu ekslikult võib-olla inimestele jääb mulje, et kui räägitakse, et mulle löödi rahapakiga pähe, siis seda ei ole. Põhiline argument, mis mulle tõesti nendes läbirääkimistes sobis, oli see, et minu lugudega seoses on tulnud probleeme – mul on siin kaelas mõned kriminaalasjad, uurimised ja kohtuasjad – et nendes asjades ei jäeta mind üksi. ./ Aga loomulikult mulle pakuti natuke rohkem, sest tunduks ka täiesti totter minna üle täitsa ilma rahata," tõdes Lust "Pealtnägijale".

Äsja kanalit vahetanud Katrin Lusti ja tema "Kuuuurijat" on kaevatud pressinõukogusse 15 korda, millest viis ta kaotas. Tema suhtes käib kriminaaljuurdlus, millest osa küll lõpetati, ning kraes on viis tsiviilhagi. Tuntumate hagejate hulgas on staarkiropraktik Allan Oolo, kelle doktoritiitli ta kahtluse alla seadis, ja MMSi propageerija Janika Veski, kelle kinnisvaramahhinatsioone Lust lahkas. Aga tõeliselt läks ajalukku Iraj Zand, keda eesti naised süüdistasid saates seksuaalses ärakasutamises. Välismaa rahamees andis kohtusse mitte ainult kanali TV3, vaid ka Lusti isiklikult, nõudes Eesti oludes ulmelist miljonit eurot. Arvestades, et "Kuuuurija" on eetris olnud vaid kolm ja pool aastat ning ligi 80 saadet, on see tähelepanuväärne skoor.

"Kui mulle saabus härra Zandi nõue, kus ma nägin, et ta nõuab miljonit, neid hüpoteeke.. ta nõudis ju minu kõikide varade külmutamist jne. Mitte et mul oleks palju varasid, ma elan väga tagasihoidlikult. Aga see oli väga hirmutav. Ma mäletan, et mul oli paanikahoog. Ma vaatasin seda hagi sisu, helistasin oma advokaadile ja mõtlesin, et miks ma seda kõike teen," tunnistas ta.

Kriminaaluurimine, kuhu lisaks mister Zandile oli segatud ka seltskonnadaam Laura Kõrgemäe, avastas küll moraalituid tegusid, aga väidetav kupeldamine Eesti missi- ja modellimaailmas ei leidnud tõestamist ja menetlus lõpetati eelmisel nädalal. Kõiki Lusti sekeldusi ei jõua lahata ja neist igaühest on ka üksipulgi kirjutatud, sest rahvas näib neelavat iga infokildu, mis Lusti kajastab. Fännid tõstavad ta pjedestaalile, aga tõsisem meediakriitika tõrvab teda. End Lusti ohvriteks nimetavad inimesed lõid ühel hetkel endale isegi Facebookis eraldi lehekülje. Tagatipuks püüdis keegi jurist teha kavala tembu ja registreerida oma nimele Kuuuurija kaubamärgi. Vast kõige paremini võtab aga kriitika kokku hoopis paroodia.

"Kui mind solvatakse, siis ma võin olla prügitelevisiooni kuninganna. Aga mis mind häirib, on see, et kindlasti ei saa prügiks nimetada nende inimeste muresid."

"Seda tuleb üpris tihti ette, et kui ajakirjanikule tahetakse halvasti öelda, siis talle öeldakse, et "aga see on nagu Katrin Lusti saade" või "see on "Kuuuurija" teema"," märkis Lust. "Ma arvan, et viimase nelja aastaga olen kasvatanud endale piisavalt paksu naha. On vähe asju, mis mind endast välja viivad. Aga mis mind häirib, on see, et kui tegelikult neid "Kuuuurija" saateid vaadata, siis ega mina ei esine seal üksinda. Sinna on ikkagi tulnud inimesed viimases hädas. Kui mind solvatakse, siis ma võin olla prügitelevisiooni kuninganna. Aga mis mind häirib, on see, et kindlasti ei saa prügiks nimetada nende inimeste muresid."

Rääkides tema kohta, ka tema uuele tööandjale kuuluvas Postimehes ilmunud kriitilistest arvamuslugudest, märkis Lust, et nendel juhtudel tuleb vaadata, kui neutraalne oli ajakirjanik, kes need kirjutas ja tuleb aduda tausta, miks sellised lood ilmuvad.

"Aga jah, paljud vihkavad ja paljud armastavad mind. Kindlasti ei ole paljud ka Postimees Grupis selle üle õnnelikud, et ma sinna lähen. Aga see on minu otsus ja kui mind täna sinna soovitakse, siis kellegi kurja silma või ninakrimpsutuse pärast ma oma valikuid ei tee."

Ta märkis, et negatiivsed kommentaarid on need, mis jäävad pinnale, aga tegelikult on tema "Kuuuurija" fännilehe postkast täis tohutu hulk positiivseid kommentaare. "Teiseks ma pean ütlema, et kollane televisioon, kollane meedia või tabloid ongi olnud minu leivapuu."

Lusti sõnul on need halvad juhused, kus ta võtab kriitikat nii isiklikult, et helistab kellelegi ja ütleb talle, mis ta temast arvab. Ühe sellise kõne on Lust teinud ka selle loo autorile, Mihkel Kärmasele.

"Seesama kõne, mis ma sulle tegin, oli ka seetõttu, et me mõlemad esinesime Pirita Majandusgümnaasiumis, kus direktorihärra tuli minu juurde ja ütles, et Marii Karell ja Mihkel Kärmas ei soovinud sinuga ühes koolimajas esineda. Lisaks ütles ta, et sa olevat rääkinud, et "Pealtnägija" on justkui värske salat, mida tuleb tarbida, ja "Kuuuurija" on transrasvadega hamburger. Kuna külalised olid lapsed, siis ma tõepoolest sulle selle kõne tegin ja ma arvan, et ma tegin õigesti." Ta lisas, et praegu ta enam mingit viha ei pea ja annab Kärmasele hea meelega intervjuud.

"Ma olen hea meelega transrasvadega hamburger, sest kõik tahavad süüa hamburgerit ja salat on ka hea," lisas Lust.

Teda kritiseerinud inimesed on olnud paljuski teised ajakirjanikud. "Ma olen kuulnud, kuidas öeldakse, et me oleme palju nutikamad, targemad, eetilisemad ja siis tuleb mingisugune Lust ja peksab vahtu ning saab selle eest tähelepanu. Mingis mõttes kindlasti kolleegid arvavad, et ma ei vääri seda tähelepanu. Nad ise loomulikult arvavad, et nad ei ole kadedad, aga ma arvan, et neid häirib see tähelepanu."

Üht-teist Lust siiski kahetseb. "Ma kahetsen Zandi lugu, sest ma tegelikult ei tahaks juriidiliselt vaielda, vaid ma tahaks saateid teha. Tegelikult on ju olnud Eesti tüdrukute vaba valik sellise härraga magada, temalt kingitusi võtta, ja tegelikult kokkuvõtvalt, mida ma selle looga siis ühiskonnas muutsin? Kui me võtame ükskõik, millise teise loo, siis ma ei tagane sellest, aga siin on palju kära ja vähe muutust."

2010. aastal avaldas Lust ka autobiograafilise raamatu pealkirjaga "Valed, seks ja eneseusk", kus ta muu hulgas avaldas, et tema isa oli alkohoolik ja emal oli aeg-ajalt kahtlusi tema vaimse tervise pärast.

"Mul ei ole mitte ühtegi paberit ette näidata ja iga laps, kes on pärit katkisest perekonnast ja kelle isa on alkohoolik, on maailma asjade suhtes tundlikum. Ilmselt on see asjaolu mulle ka selle tundlikkuse lapsepõlvest andnud. Aga minu vaimne tervis on täiesti korras. Ma olen aru saanud, et tegelikult kõik need raskused, mis on lapsepõlves olnud, lisaks isa alkoholismile ka selline majandusliku kindluse puudumine on tegelikult teinud minust täna sellise inimese nagu ma olen."

Tartu Ülikoolis ajakirjandusõpinguid alustanud ja Õhtulehes praktiseerinud Lust valis teemaks just tabloidajakirjanduse ning sõitis stažeerima Londonisse. Seal tutvus eestlanna elukutselise polomängija Adamiga, abiellus ja sai perenimeks Buchanan. Ühtlasi avas mees talle uksed seltskonda, millest Lust hakkas tegema nupukesi kohtumistest maailmakuulsustega. Inimestel Eestis oli seda raske uskuda.

"Minu puhul tekkis kuidagi see kahtlus, et kas ma tegelikult kohtusin nendega. Ma tean ka seda, et erinevad ajalehetoimetused võtsid need fotod ja käisid mööda fotoärisid ringi ja küsisid, kas need pildid on photoshop'itud ja kuna sellele ei tulnud vastust, nad ei olnud photoshop'itud, siis seda lugu ei tehtud."

Lust kinnitas ka, et ta on tõesti olnud ühes filmis Cameron Diazi kehadublant. "Ma ei olnud üksinda. Minu sõbranna Desiree von Boeneburg Austriast otsustas minna proovima ühte näitlejaagentuuri, kus otsiti inimesi massistseenidesse. Ta küsis, kas ma sooviks, et ta paneb ka minu nime kirja, ja tõepoolest ühel päeval sain ma kõne, et filmi "Holiday" vajatakse Desiree ja minuga sarnaste kehamõõtudega tütarlapsi ja nii ma sinna sattusin. Mul on isegi foto, kus mul on samad riided seljas, mis Diazil."

Küsimusele katsetuse kohta aktimodellina märkis Lust, et sellele küsimusele ei vastaks. "Tegu on vargusega. Nende fotode autor on minu toonane abikaasa ja lihtsalt üks inimene sattus minu arvutisse ja levitas neid. Aga ma rohkem sellel teemal ei soovi rääkida."

Hiljaaegu pani keegi need pildid üles ka pornosaidile, kuhu ta saatis kohe ka kirja. "Sealt saadeti mulle vastu, et "Me vabandame, me loodame, et te ei kaeba meid kohtusse" ja need võeti kohe sealt maha. Samuti üritati neid levitada erinevates toimetustes. Seal küll midagi pornograafilist ei ole. Tegu on suhteliselt lihtsate fotodega, mis kuuluvad erakogusse."

Üleöö äraminek TV3 leivalt sai võimalikuks, sest Lust toodab saadet oma firma Linda OÜ alt ja kuigi reklaamid juba jooksid, siis leping kanaliga polnud allkirjastatud. Muu hulgas tähendas see, et TV3 märk tuli kohati kiirelt üle photoshop'ida ja Kanal 2-s on tema mikrofon varem salvestatud lugudes ikka TV3 värvides. Kui midagi kadestatakse, siis et "Kuuuurija" on väidetavalt rahamasin. Firma viimati avalikult deklareeritud kasum oli ligi 48 000 eurot.

Ta tunnistas, et kuna tal on nii palju tööd, siis ta oma kontole vaadata ei jõua. "Päris nii ka ei ole, et ma nüüd supleksin rahas. Ma ütleksin, et seda rahanatukest ei ole üldse nii palju kui sa ette kujutad."

Tema sõnul on need kaks korterit, mis tal kinnistusraamatu andmetel on, ostetud enne "Kuuuurijat". "Siin on väga oluline tõmmata joon vahele selles osas, et kui ma tulin Inglismaalt, siis ma olin seal ju abielus ja läksin lahku, ja midagi ma sain ikkagi ka kaasavaraks."

Peale kahe korteri on Lustil ka maja Setumaal ning kunstikogu. "Kunsti hakkasin koguma 2008. aastal, kui Eestis oli majanduskriis. Kunsti müüdi väga odavate hindadega, siis otsustasin enda säästusid kunsti panna. Minu kunstikogu on päris suur, et seal leidub nii Johann Kölerit kui ka Soosterit. Olin ka ühe Konrad Mägi omanik, mille ma hiljaaegu siiski maha müüsin, kuna pildid ei mahu seintele ära."

Lust ei tunne, et ta oleks kellelegi kunagi ülekohut teinud. "Ma magan puhta südametunnistusega. Seda tööd ei saa teha niimoodi, et mitte keegi haiget ei saa. Kui ma nüüd linna peal ringi liigun, siis ikka [midagi] öeldakse. Kes ütleb, et Katrin Lust oli mölakas ja kes ütleb Mihkel Kärmas on mölakas. See on selline töö. Paratamatult on neid, kes on rahul ja on neid, kes ei pea minust lugu. See käib selle asjaga kaasas."