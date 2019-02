Kerli Kivilaan: arvasin enne poolfinaali, et mul on lavakogemuse näol trump

Eesti Laulu poolfinalist Kerli Kivilaan tõdes, et kuigi on aastaid Põhja-Tallinna liikmenda suurtel lavadel esinenud, oli tal Eesti Laulu poolfinaalis korralik närv sees.

"Ma enne poolfinaali arvasin, et mul on mingi lavakogemuse näol mingisugune trump olemas, aga tegelikult oli mul jumala suur närv sees enne lavale minekut. Võib-olla mul siis ikkagi ei ole seda trumpi," tõdes Kivilaan Raadio 2 hommikuprogrammis.

Kerli osaleb võistlusel looga "Cold Love", mille kaasautoriteks on Egert Milder ja Andres Kõpper.

Kerli tundis juba eelmise aasta alguses, et tahab Eesti Laulul osaleda. "Mingil hetkel mul tuli kodus väike viisijupp, siis ma kirjutasin Egertile, et kuule, teeme ära. Egert oli mu esimene mõte. Ma kuulasin Egerti viimast singlit "Live+Love+Grow" ja mulle hullult meeldis see laul. Ma tundsin, et me jagame kuidagi mingit sarnast vibe'i," põhjendas Kerli ja avaldas lootust, et tema koostöö Milderi ja Kõpperiga jätkub ka pärast Eesti Laulu.

Enne tuleb aga Eesti Laulu finaalis edukalt esineda ja proovid Saku Suurhallis hakkavad pihta juba homme. Gruusias elav Egert Milder jõuab Kerli sõnul finaalvõistlusele viimasel hetkel.

Kerli rääkis, et Eesti Laulu finaalis tuleb teha sama, mida poolfinaalis, lihtsalt veel paremini. "Päris viimaseks ei tahaks jääda, aga isegi, kui peaks juhtuma, ma kurb ei ole. Juba see, et olla 12 seas, on väga suur võit," ütles Kerli, millised ootused tal laupäeval toimuva finaali ees on.

Eesti Laul 2019 finaal toimub Saku Suurhallis laupäeval kell 19, peaproov samal päeval kell 11.45. Otseülekanne Saku Suurhallist algab ETV, ETV+ ja ERR.ee portaalis kell 18.45. Finaalile eelneval õhtul, reedel kell 20 on ETV-s erisaade "Eesti laul 2019. Finaali eelõhtul", mis annab sõna seekordsetele artistidele ja võtab kokku Eesti Laulu kirevad toimumisaastad.