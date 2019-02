Briti produtsentide grupp Rudimental esineb 8. märtsil Tallinnas, Kultuurikatlas. Kontserdiga esitlevad nad enda värskelt ilmunud kolmandat stuudioalbumit "Toast to Our Differences".

Rudimental on neljaliikmeline kollektiiv, kuhu kuuluvad Amir Amor ning lapsepõlvesõbrad Piers Aggett, Kesi Dryden ja Leon "DJ Locksmith" Rolle. Nad alustasid 2010. aastal, kuid läbimurre saabus kaks aastat hiljem, mil nägi ilmavalgust Rudimentali singel "Feel The Love" nende debüütalbumilt. Lugu, millele andis oma hääle John Newman, viis kollektiivi kiirelt nii Suurbritannias kui kogu maailmas raadioedetabelite tippu

Nende 2013. aastal ilmunud esikalbum "Home" on pälvinud tänaseks kolmekordse plaatinaalbumi staatuse. Kaks aastat hiljem ilmunud "We the Generation" jõudis taas edetabelite tippu ning pälvis kuldalbumi staatuse. Selle aasta algul jõudis kuulajateni Rudimentali kolmas stuudioalbum "Toast to Our Differences", kus teevad kaasa ühtekokku 27 lauljat.

Rudimentali plaadiesitluskontserdi uksed avatakse 8. märtsil kell 20:00.

Kuula Rudimentali kolmandat albumit "Toast to Our Differences":