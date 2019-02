Lisaks Sander Möldrile näeb laval Ewert and the Two Dragons trummarit Kristjan Kallast, Frankie Animali kitarristi Jonas Kaarnametsa ning viiuldajat Sänni Noormetsa. Enne kontserti valib plaadimängijate taga muusikat Frankie Animali solist Marie M. Vaigla.

Album "TIKS 071" on kontseptuaalalbum, mis põhineb Ingrid Rüütli kogutud Saaremaa ja Muhu regivärsilistel rahvalaulude´l, kuid on segatud moodsa elektroonilise muusikaga. Sander Möldri sõnul paljastas pärimusmuusika end oma mitmekülgsuses alles plaadiga "TIKS 071" tegelema hakates. "Pärimuspalad avasid end mulle selle albumi lugusid komponeerima hakates täiesti uuest küljest, see on olnud väga põnev retk ning pakkunud palju tõlgendamisvõimalusi."

Kontserdi uksed avatakse kell 20.00.

Kuula albumit "TIKS 071":