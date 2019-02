Katrin Lust kinnitas intervjuus Mihkel Kärmasele, et ta ei ole oma töös kellelegi ülekohut teinud. "Seda tööd ei saa teha niimoodi, et keegi haiget ei saa," ütles ta ja tõdes, et kui ta linna peal ringi liigub, siis ikka öeldakse, et Katrin Lust või Mihkel Kärmas on mölakas. "See on selline töö, kus paratamatult on neid, kes on rahul, ning on ka neid, kes ei pea lugu sinust või minust."

"Pealtnägija" on eetris täna kell 20:05.