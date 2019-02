Peatoimetajate mõõduvõtt: raadiopäeva eksamil kukkus läbi üks peatoimetaja

Arhitekt Raul Vaiksoo on ilmselt üks vähestest inimestest Eestis, kellel pole mobiiltelefoni. Mehe sõnul on ta selleks liiga seiklusaldis ning eelistab elu ilma sidevahendita.

Eelmise aasta talendisaate "All Together Now" võitja Michael Rice valiti Suurbritannia tänavuseks eurolauljaks.

