Roosa ukse vastu võitleva Tallinna muinsuskaitseameti kontoris on roosad aknaraamid

"Mitte päris sellised roosad aknad, see on punkt üks. Punkt kaks, see maja oli restaureeritud 1985. aastal ja just restaureeriti Tallinna arhitektuurimälestiste inspektsiooni jaoks," selgitas Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitseosakonna juhataja Boris Dubovik Menule, miks roosad aknaraamid vanalinna konteksti paremini sobivad kui roosa uks.

Dubovik rõhutas, et kontoris on ka näiteks 17. ja 18. sajandist pärit uksed, kus on roosat värvi kasutatud.

Kui muusikalikooli ukse puhul räägib Tallinna muinsuskaitse osakond värvisondaažist, et näha, mis värvi on pinnad originaalversioonis kunagi olnud, siis tegelikult on ka aknaraamide roosa värv pärit alles aastast 1985, kui Poola restauraatorid need selliseks värvisid. "Siin ei ole minu maitse asi, see on tehtud 1985. aastal. Otsustati ja tolleaegsed muinsuskaitsjad tegid, kes siin majas töötasid," lausus Dubovik.

Muusikalikooli ust restaureeritakse praegu aga täpse värvisondaaži põhjal, milline uks algselt välja nägi. "Kõigile on teada, et me lähtume ajaloost ja tehakse värvisondaaži, kaasa arvatud Suur-Karja uksel on ka tehtud värvisondaaži ja praegu restaureeritakse sondaažide põhjal, mitte maitse põhjal," selgitas Dubovik, rõhutades, et restaureerides tuleb järgida just värvisondaaži. "Me lähtume värvisondaažidest, mitte sellest, et minule meeldib kollane, minule meeldib roosa," lisas ta.

Dubovik viitas ajale, selgitades, miks aknaraamide puhul on Poola restaureerijate roosa värvi eelistus aktsepteeritud. "Seda 1985. aastal tehti, praegu on minu meelest 2019," lausus ta.

Tallinna muinsuskaitseameti juhtivspetsialist Henry Kuningas rääkis ETV saates "Pealtnägija", et aknaraamide puhul on säilinud 1980ndate aastate keskpaiga restaureerimise võtted, ideaalid ja ka värvilahendused. "Ilmselt tänapäeval, kui kunagine hoone läheb uuesti restaureerimisele, siis ka need aknad võib-olla värvitakse üle," rääkis Kuningas roosadest aknaraamidest.

Roosade aknaraamide puhul arvas Kuningas, et need sobivad vanalinna keskkonda. "Ma arvan, et selle maja kontekstis nad siia sobivad küll hetkel, et võib-olla tulevikus muutub," lausus ta.