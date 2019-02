Varasemalt on noormees kaverdanud eesti keelde selliseid välismaiseid hitte nagu "Attention" ja "Love yourself".

Maagiline video on filmitud lumises metsas, mille keskel asetseb tiibklaver. "See unistus sündis mul juba mõni aeg tagasi, aga ei osanud oodata, et üks hetk ka selle täide saan viia. Tegelikult me päästsime selle klaveri otsasaamisest, tuunisime veidi ja andsime talle uue hingamise," paljastas Jaagup ja avaldas lootust, et ühel hetkel saab klaver päris korda tehtud.

Võttepaiga leidis Tuisk koos isaga suusatades. Imeilus metsatukk on pärit Harku metsast ja justnimelt sellisest võttepaigast oli noormees alati unistanud. Videos kaunistavad peale tiibklaveri metsa veel ka kaunis valgus, laternad ja valentinipäevale mõeldes romantilised küünlad.

Mõni kuu tagasi avaldas Tuisk massiivse muusikavideo enda kirjutatud laulule "Legendid oma loos". Tänaseks on seda videot vaadatud üle saja tuhande korra. Ka praegune kaverlugu ringleb hoogsalt sotsiaalmeedias, saades vaid loetud tundidega pea 5000 vaatamist.

"Ed Sheeran on mind minu muusikateekonnal tohutult inspireerinud ja ta on üks minu kõigi aegade lemmikumatest lauljatest. Minu arvates seisneb "Perfecti" võlu selles, et see on nii lihtsa, kuid ilusa sõnumiga, et vähemalt ma ise kuulates küll sulan ja tuleb naeratus näole. See on mulle suur au tema lugu enda omaks luua," sõnas Tuisk.