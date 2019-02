Stefan ja The Swingers jagasid konkurentidele punkte

Stefan naeris, et jagas punkte oma kodulinna järgi ehk andis kõrgeimad punktid Viljandist pärit Kerli Kivilaanele. "Võidab parim," ennustas Stefan "Ringvaates" laupäevast tulemust.

Stefan tõdes, et on isegi valmis konkursi võitma. "Vaatame, kuidas läheb. Loodame alati kõige parema peale, loodame esikoha peale," ütles ta.

Eurovisioonikogemusega Tanja ja Birgit tõdesid, et Euroopa suurim laulukonkurss on väga raske, kuid nad on taas valmis osalema. "Eks me võtsimegi hoogu viis aastat, et uuesti julgeks proovida," rääkis Birgit. The Swingers hindas kõrgeimalt Stefani.

Tabeli hetkeseis pärast poolte finalistide punkte:

Eesti Laul 2019 finaal toimub Saku Suurhallis laupäeval kell 19, peaproov samal päeval kell 11.45. Otseülekanne Saku Suurhallist algab ETV, ETV+ ja ERR.ee portaalis kell 18.45. Finaalile eelneval õhtul, reedel kell 20 on ETV-s erisaade "Eesti laul 2019. Finaali eelõhtul", mis annab sõna seekordsetele artistidele ja võtab kokku Eesti Laulu kirevad toimumisaastad.