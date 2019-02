"Kergelt pähklimaitse on tal juures. Natuke saepurumaitset viskab ka sisse, aga pähklimaitseline saepuru kõige hullem ei olegi," maitses Reikop ETV saates "Ringvaade" puukoorejahu. Külli Hiiesaar rääkis, et pojengitolmukaid ja vaigunätsu sõid aastakümnete eest ka küüditatud. Reikopi sõnul oli viimane nagu klaasitükk, mis maitseb nagu vaik.

Hiisaar ütles, et lapsena oli Siberis lihtne elu, sest tegelik murekoorem oli ema kanda. "Ma vaatan tagasi ja olen oma tütrele ka öelnud, et minu lapsepõlv oli palju huvitavam, palju turvalisem, kui ma Annelinnas teda õhtuti koju ootasin ja muretsesin, kas ta jõuab," ütles Hiisaar, et Siberis oli elu justkui peopesal ilma tehnika ja ohtlike autodeta.

Naine meenutas, et kui tema pere sai teada tagasi Eestisse saatmisest, tahtis ta seda teavitava kirja ära põletada. "Ma mõtlesin, et kuidas ma siit ära lähen, kogu mu elu on ju siin, sõbrad ja kool," tunnistas naine.

Märtsis avatakse näituses "Siberi lapsepõlv", mis mälestab 70 aasta möödumist

märtsiküüditamisest. Näituseprojekt on avatud 25. märtsist 14. juunini ning publikuprogrammis toimuvad nii töötoad, sotsiaalsed sekkumised, performance'id kui ka filmilinastused.