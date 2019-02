Neli Oscari auhinda jagatakse välja reklaamipausi ajal

Neli kategooriat, mis jagatakse välja otseülekande ajast väljaspool, on parim operaatoritöö, parim montaaž, parim grimm ja soeng ning parim lühimängufilm, vahendas Huffigton Post.

Gala korraldajate otsus on välja vihastanud filmimaailma tipud. Filmirežissöör Guillermo del Toro kirjutas Twitteris, et ei tahaks küll soovitada, millised kategooriad peaks otseülekandest välja jääma, kuid antud juhul on tehtud vale valik. "Operaatoritöö ja montaaž on selle kunsti süda. Need pole pärandus teatritraditsioonist, vaid need on kino kõige otsesemas tähenduses kino," säutsus ta.

If I may: I would not presume to suggest what categories to cut during the Oscars show but - Cinematography and Editing are at the very heart of our craft. They are not inherited from a theatrical tradition or a literary tradition: they are cinema itself.