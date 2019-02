Arhitekt Raul Vaiksoo on ilmselt üks vähestest inimestest Eestis, kellel pole mobiiltelefoni. Mehe sõnul on ta selleks liiga seiklusaldis ning eelistab elu ilma sidevahendita.

Eelmise aasta talendisaate "All Together Now" võitja Michael Rice valiti Suurbritannia tänavuseks eurolauljaks.

Tänavune konkurss on eriline, vaadates tagasi eelmisel aastal suuresti Eesti filmi- ja telemaastikku kujundanud EV100 programmile. "Lisaks nägid ilmavalgust ka paljud EV100 välised filmid ja telesaated, mis samuti EFTA-sid püüdma lähevad. Ei ole kahtlustki, et tänavu on konkurents tihedam kui kunagi varem ja žürii seisab keeruliste valikute ees, seda nii filmi- kui ka televaldkonnas," lisas Sepp.

"Eesti filmi- ja teleauhinnad on kujunenud valdkonna üheks oodatuimaks sündmuseks ja Eesti filmi instituudil on väga hea meel kuulutada välja järjekorras kolmandad EFTA-d," lausus instituudi juht Edith Sepp.

