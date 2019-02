Inger astub selliste staaride jälgedes nagu Katy Perry, Jessie J, LMFAO, Sheppard, Gavin James ning Robyn, kelle kõigi karjäär on saanud hoo sisse pärast esinemist rahvusvahelisel muusikakonverentsil MUSEXPO, mis toimub USA-s Los Angeleses. MUSEXPO Creative Summit annab parima võimaluse esineda muusikatööstuse liidrite ees. Konverents meelitab kohale muusikaäri mõjutajad üle kogu maailma, osalevad nii plaadifirmad, kirjastajad, agendid, tele- ja filmimuusika sünkroniseerijad kui ka paljude maailmakuulsate brändide esindajad.

Inger ise on väga rõõmus, et ta selle aasta MUSEXPO esinejaks valiti. Sadade artistide hulgast, kes soovivad seal esineda, valitakse välja alla 20. "Ma ei suuda uskuda viimaste kuude sündmusi," tõdes Inger. "Alles kolm kuud tagasi esinesin oma keskkoolis, sel laupäeval esinen Eesti Laulu finaalis ning järgmisel kuul juba maailma muusikatööstuse liidritele Los Angeleses," oli ta rõõmus.

MUSEXPO president ja asutaja Sat Bisla lisas, et sai hiljuti vihje Renee Meristelt, et Eestis on välja ilmunud üks väga andekas noor artist, keda selle aasta MUSEXPO osalejad peaksid kuulama ja nägema. "Pärast Ingeri muusika kuulamist oli mulle ja MUSEXPO meeskonnale selge, et tal on eriline hääl, isiksus, autentne esitus ning huvitav muusika. Meil on hea meel, et esitleme sel aastal Ingerit maailma muusikatööstusele ja aitame talle luua uusi võimalusi tema karjääri edendamisel," lausus Bisla.

Ingeri muusikukarjäär sai uue hoo eelmisel suvel, kui ta hakkas tegema koostööd noore Eesti muusikaprodutsendi Karl-Ander Reismanniga, kes samuti konverentsile kutse sai. Reismanni produtseeritud on koguni kolm laulu laupäevases Eesti Laul 2019 finaalis.

Ingeri sõnul armastab ta muusikat väga ja ei kujutaks elu ilma muusikata ette. "Loodan, et teised naudivad minu laule sama palju kui mina nende loomist. Olen siiralt tänulik oma perele, sõpradele ja fännidele, kes on toetanud mind algusest peale ja teevad seda iga päev," ütles ta.