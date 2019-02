Eesti Laulu finaalis astuvad lavale Getter Jaani, Ivo Linna ja Elina Nechayeva

Arhitekt Raul Vaiksoo on ilmselt üks vähestest inimestest Eestis, kellel pole mobiiltelefoni. Mehe sõnul on ta selleks liiga seiklusaldis ning eelistab elu ilma sidevahendita.

Eelmise aasta talendisaate "All Together Now" võitja Michael Rice valiti Suurbritannia tänavuseks eurolauljaks.

Eesti Laul 2019 finaalis astuvad võistlustulle Sissi, Lumevärv ft. Inga, Victor Crone, Kerli Kivilaan, Xtra basic & Emily J, Kadiah, Synne Valtri, Stefan, The Swingers, Tanja & Birgit, Uku Suviste, Inger ja Sandra Nurmsalu. Õhtujuht on Piret Krumm.

"Lavale astuvad väga erinevad artistid, kes kõik on Eestit esindanud ka Eurovisiooni lauluvõistlusel," märkis Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula ja õi välja, et nii õhtuses finaalis kui ka päevases peaproovis astuvad publiku ette Elina Nechayeva, Getter Jaani ja Ivo Linna. "Eestlaste lemmikuid astub ühel või teisel moel laupäeval üles teisigi," lisas ta.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel