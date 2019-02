Arhitekt Raul Vaiksoo on ilmselt üks vähestest inimestest Eestis, kellel pole mobiiltelefoni. Mehe sõnul on ta selleks liiga seiklusaldis ning eelistab elu ilma sidevahendita.

Eelmise aasta talendisaate "All Together Now" võitja Michael Rice valiti Suurbritannia tänavuseks eurolauljaks.

Kontsert on tasuta, vajalik on eelregistreerimine aadressil raadiotallinn@err.ee

Kell 14-15 otsib Kaja Kärneri "Reporteritund" Vikerraadio rikkalikust arhiivist lõike ammustest aegadest ja koos saatekülalistega arutletakse, kuidas peegeldab raadio aega, selles liikuvaid ideid ja inimesi. Stuudios on kolm kuulsat ja kuulajate hulgas armsaks saanud raadiohäält, keda elu on nüüd muudele radadele viinud, aga kelle jaoks raadio on suureks armastuseks jäänud.

Esmaspäevast lükkas Vikerraadio käima suure kuulajamängu "Kus ja kuidas kuulad Vikerraadiot?" – fotod argistest või erilistest raadio kuulamise hetkedest on oodatud aadressile viker@err.ee. Eriauhinna annab Vikerraadio kõige kaugemalt saadetud foto autorile. Sotsiaalmeedias fotosid jagades on märgusõna #minuraadio.

