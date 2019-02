Neli noort paari elavad oma argielu - võitlevad raskustega, teevad tulevikuplaane, kasvatavad lapsi, seksivad, armastavad. Filmi autor on veendunud, et armastuse pärusmaaks pole ainult mängufilm, ka dokumentalistika ülesanne on vaatajale edasi anda kirge ja tundeid, sest mis teeb elu elamisväärseks kui mitte armastus? Jan Gassmanni filme on tunnustatud Berliini ja Šveitsi festivalide auhindadega.