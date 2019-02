Selgusid Grammyde võitjad

AASTA SALVESTIS

"I Like It" — Cardi B, Bad Bunny and J Balvin

"The Joke" — Brandi Carlile

"This Is America" — Childish Gambino

"God's Plan" — Drake

"Shallow" — Lady Gaga and Bradley Cooper

"All the Stars" — Kendrick Lamar and SZA

"Rockstar" — Post Malone Featuring 21 Savage

"The Middle" — Zedd, Maren Morris and Grey

AASTA ALBUM

"Invasion of Privacy" — Cardi B

"By the Way, I Forgive You" — Brandi Carlile

"Scorpion" — Drake

"H.E.R." — H.E.R.

"Beerbongs and Bentleys" — Post Malone

"Dirty Computer" — Janelle Monáe

"Golden Hour" — Kacey Musgraves

Black Panther: The Album, Music From and Inspired By (Various Artists)

AASTA LUGU

"All the Stars" — Kendrick Lamar ja SZA (laulukirjutajad Kendrick Duckworth, Solána Rowe, Al Shuckburgh, Mark Spears ja Anthony Tiffith)

"Boo'd Up" — Ella Mai (laulukirjutajad Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai ja Dijon McFarlane)

"God's Plan" — Drake (laulukirjutajad Aubrey Graham, Daveon Jackson, Brock Korsan, Ron LaTour, Matthew Samuels ja Noah Shebib)

"In My Blood" — Shawn Mendes (laulukirjutajad Teddy Geiger, Scott Harris, Shawn Mendes and Geoffrey Warburton)

"The Joke" — Brandi Carlile (laulukirjutajad Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth and Tim Hanseroth)

"The Middle" — Zedd, Maren Morris and Grey (laulukirjutajad Sarah Aarons, Jordan K. Johnson, Stefan Johnson, Marcus Lomax, Kyle Trewartha, Michael Trewartha ja Anton Zaslavski)

"Shallow" — Lady Gaga ja Bradley Cooper (laulukirjutajad Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando ja Andrew Wyatt)

"This Is America" — Donald Glover and Ludwig Goransson, laulukirjutajad (Childish Gambino)

PARIM UUS ARTIST

Chloe x Halle

Luke Combs

Greta Van Fleet

H.E.R.

Dua Lipa

Margo Price

Bebe Rexha

Jorja Smith

PARIM SOOLOESITUS POPIS

"Colors" — Beck

"Havana (Live)" — Camila Cabello

"God Is a Woman" — Ariana Grande

"Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)" — Lady Gaga

"Better Now" — Post Malone

PARIM DUO/GRUPI ESITUS

"Fall in Line" – Christina Aguilera featuring Demi Lovato

"Don't Go Breaking My Heart" – Backstreet Boys

"'S Wonderful" – Tony Bennett & Diana Krall

"Shallow" – Lady Gaga & Bradley Cooper

"Girls Like You" – Maroon 5 featuring Cardi B

"Say Something" – Justin Timberlake featuring Chris Stapleton

"The Middle" – Zedd, Maren Morris & Grey

PARIM TRADITSIOONILINE POPVOKAAL ALBUM

"Love Is Here to Stay" – Tony Bennett & Diana Krall



"My Way" – Willie Nelson



"Nat King Cole & Me" – Gregory Porter



"Standards (Deluxe)" – Seal



"The Music, The Mem'ries, The Magic" – Barbara Streisand

PARIM POPVOKAAL ALBUM

"Camila" – Camila Cabello



"Meaning of Life" – Kelly Clarkson



"Sweetener" – Ariana Grande



"Shawn Mendes" – Shawn Mendes



"Beautiful Trauma" – P!nk



"Reputation" – Taylor Swift

PARIM ROKKESITUS

"Four Out of Five" – Arctic Monkeys



"When Bad Does Good" – Chris Cornell



"Made An America" – The Fever 333



"Highway Tune" – Greta Van Fleet



"Uncomfortable" – Halestorm

PARIM ROKKALBUM

"Rainier Fog" – Alice In Chains



"Mania" – Fall Out Boy



"Prequelle" – Ghost



"From the Fires" – Greta Van Fleet



"Pacific Daydream" – Weezer

PARIM RÄPPESITUS

"Be Careful" – Cardi B



"Nice for What" – Drake



"King's Dead" – Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake



"Bubblin" – Anderson. Paak



"Sicko Mode" – Travis Scott, Drake, (Big Hawk) & Swae Lee

PARIM RÄPPALBUM

"Invasion of Privacy" – Cardi B



"Swimming" – Mac Miller



"Victory Lap" – Nipsey Hussle



"Daytona" – Pusha T



"Astroworld" – Travis Scott

PARIM KANTRILUGU

"Break Up in the End" – Cole Swindell (laulukirjutajad Maren Morris Featuring Vince GillJessie Jo Dillon, Chase McGill & Jon Nite)



"Dear Hate" – Maren Morris Featuring Vince Gill (laulukirjutajad Tom Douglas, David Hodges & Maren Morris)



"I Lived It" – Blake Shelton (laulukirjutajad Rhett Akins, Ross Copperman, Ashley Gorley & Ben Hayslip)



"Space Cowboy" – Kacey Musgraves (laulukirjutajad Luke Laird, Shane McAnally & Kacey Musgraves)



"Tequila" – Dan + Shay (laulukirjutajad Nicolle Galyon, Jordan Reynolds & Dan Smyers)



"When Someone Stops Loving You" – Little Big Town (laulukirjutajad Hillary Lindsey, Chase McGill & Lori McKenna)

PARIM KANTRIALBUM

"Unapologetically" – Kelsea Ballerini



"Port St. Joe" – Brothers Osborne



"Girl Going Nowhere" – Ashley McBryde



"Golden hour" – Kacey Musgraves



"From A Room: Volume 2" – Chris Stapleton

