Vesternsarja "Deadwood" täispikk film linastub kevadel

Eelmise aasta juulis kinnitas HBO programmijuht Casey Bloys, et telekanal töötab telesarja "Deadwood" täispika filmi kallal, märkides, et filmivõtted algavad oktoobris ning film jõuab vaatajateni millalgi 2019. aasta kevadel. Nüüd on selge, et film tõesti kevadel, 2019. aasta Primetime Emmy auhindadele kandideerimiseks sobivalt linastub.