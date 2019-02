Horror Dance Squad näitab uue singliga värsket kõla

Lugu nimega "Isn't It Obvious" räägib sellest, et kui soovid midagi oma elus muuta, siis tuleb teha jõupingutusi. "Mitte keegi meist ei saa üleöö edukaks - see võtab aega ja nõuab pingutust, kuid me kõik oleme võimelised oma täiuslikku potentsiaali saavutama, kui oleme valmis vastavateks katsumusteks," selgitas vokalist Ian Karell.

Pärast seda, kui bänd avalikustas EP "Game Changer", albumi "Leap" ning singli "100", on bänd jõudnud oma kõlaga järgmisele tasemele, säilitades metal žanri ekstreemse olemuse, kuid vürtsitades seda elektroonikaga ja atmosfäärilise puhta kitarri kõlaga.

Lugu lindistati Eestis ning selle miksis Suurbritannias produtsent Dan Welleri, kes on tuntud eelkõige koostööst bändidega Enter Shikari, Young Guns ja Sikth.

Horror Dance Squad on Eesti modernse metali bänd, kes on Eesti lavalaudadel esinenud juba 2014. aastast. Metal-muusika on bändile omaselt vürtsitatud nii elektroonika kui ka räpiga ning tegutsemisaja jooksul on avalikustatud EP "Game Changer" ja album "Leap". Bänd on andnud arvukalt kontserte nii Eestis kui välismaal ja koos esinenud artistidega nagu Comeback Kid, Dead By April, Adept, Eskimo Callboy, We Butter The Bread With Butter, Deez Nuts, August Burns Red ning mänginud ühel maailma suurimal metalfestivalil Wacken Open Air.