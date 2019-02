Ariana Grande süüdistas Grammy produtsenti valetamises

Erlich kommenteeris meedias, et lauljatar, kes avaldas äsja oma värske albumi "thank u, next" tundis, et tema jaoks on liiga vähe aega, et Grammyde gala etteasteks valmistuda, vahendas Independent.

Grande vastas produtsendi väidetele Twitteris. "Ma olen oma suu kinni hoidnud, aga nüüd sa valetad minu kohta. Ma suudan etteasteks valmistuda ka ühe ööga ja sa tead seda, Ken," kirjutas lauljatar sotsiaalmeedias.

Grande ütles, et produtsent piiras tema eneseväljendust ja loomingut ning see oli põhjus, miks ta Grammydel ei esine. "Ma loodan, et show on kõike seda, mida sa tahtsid ja enamat," lisas Grande.

Meedias on varem kirjutatud, et lauljatar tahtis esineda oma singliga "7 Rings", kuid korraldajad ei nõustunud sellega.

Tänavustel Grammydel esinemisest on loobunud ka Kendrick Lamar, Drake, ja Childish Gambino.

Grammysid jagatakse USA-s ööl vastu esmaspäeva.