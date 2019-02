Suurbritannia valis Eurovisioonile laulu "Bigger Than Us"

Eelmise aasta talendisaate "All Together Now" võitja Michael Rice valiti Suurbritannia tänavuseks eurolauljaks.

Rice astub võistlusel üles palaga "Bigger Than Us", mis on pühendatud tema varalahkunud isale, vahendas BBC.

21-aastane Rice on pärit Hartlepoolist ja kogus populaarsust 2014. aastal, osaledes Briti talendisaates "The X Factor". Eelmise aasta märtsis võitis Rice talendisaate "All Together Now", kulutades 50 000 naelase auhinnaraha perereisile Disneylandi ning poele, mis müüb vahvleid ja jäätist.

Suurbritannia on Eurovisioonil osalenud juba 22 järjestikust aastat ilma võiduta ja pole viimase kümne aasta jooksul esikümnesse pääsenud.

2019. aasta Eurovisoon toimub Tel Avivis Iisraelis 14., 16. ja 18. mail.