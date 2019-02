Sven Grünberg avaldas, miks "Stalkeri" helilooja, noodid käes, tema uksele prõmmis

Grünberg ütles Vikerraadio saates "Töövari", et ta pole sellest juhtumist kunagi rääkinud, kuna see kõik oli nii loomulik ja kohapeal polnud teisi eestlasi, kellega juhtunut jagada. "See oli minu jaoks nii loomulik ja nii orgaaniline, et mul ei tulnud sellest pähe rääkida. Kuna seal teisi eestlasi ka polnud, siis ei ole keegi ka osanud küsida seda minu käest," naeris Grünberg.

Grünberg selgitas, et Artemjev tegi tol ajal väga palju filme. "Näiteks Nikita Mihhalkovi kõik filmid, Tarkovski filmid, me paralleelselt salvestasime Moskvas. Mina salvestasin hommikupoole "Hukkunud alpinisti hotelli" muusikat elektronmuusika stuudios ja Eduard ootas noodid süles ukse taga ja käis aeg-ajalt kloppimas, et kuule, lõpeta juba ära, mul on ka jube kiire. Tema hakkas "Stalkeri" muusikat pärast mind salvestama, nii et samal päeval tegime seal lausa tööd," meenutas Grünberg.

Grünberg meenutas, et uitas mööda Moskvat nii helilooja Vladimir Martõnoviga kui ka Aleksei Ljubimoviga. "Oli veel seal seltskonda ja mõtlesime, kas joome järgmise õllekese kuskil pätikas või lähme astume korraks Tarkovski juurest läbi. See oli täiesti loomulik," tõdes Grünberg.