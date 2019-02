ERR-i koor tähistas 11. tegutsemisaastat samas stuudios, kus tegi debüüdi

"Ma isegi mäletan seda. Ma mäletan üht asja, et mul oli alati metsik pingutus, et mida ma igale koorile ütlen, sest kõik nad on ju tuttavad, et mida siis neile ütled. Ei saanud ju halvasti ka öelda, kõik omad sõbrad," meenutas Surva aastatetagust aega ETV saates "Hommik Anuga". Ka "Laululahing" võeti üles telemaja neljandas stuudios, kus praegu "Hommik Anuga".

Seda ei osanud Surva ette näha, et temast saab ERR-i koori dirigent.

10. veebruaril sõidab koor Tartusse, kus pannakse pidulikult punkt XIX segakooride võistulaulmisele Tuljak. Miina Härma "Tuljakut" on lauldud juba üheksa korda igal laulupeol ja on ka eelseisva laulupeo kavas.