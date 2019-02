Arhitekt Raul Vaiksoo elu ilma mobiiltelefonita: mul pole aegagi helistada

Arhitekt Raul Vaiksoo on ilmselt üks vähestest inimestest Eestis, kellel pole mobiiltelefoni. Mehe sõnul on ta selleks liiga seiklusaldis ning eelistab elu ilma sidevahendita.

"Ma lihtsalt ei viitsi. Ma ei olegi kunagi üldse helistaja olnud," rääkis Vaiksoo ETV saates "Hommik Anuga", miks ta ei ole endale kunagi mobiiltelefoni soetanud.

Vaiksoo selgitas, et tegelikult oli tal juba väikse lapsena kodus telefon. "Juba tol ajal ma teadsin, et mulle ei meeldi helistada, kuigi see oli uhke asi. Ja pole elu sees meeldinud helistada. Mul pole selle vastu midagi, et teie seda kasutate," selgitas Vaiksoo.

Vaiksoo ütles, et mobiilide kasutamine on sõltuvus. "Inimene ei suuda olla kolme sekundit ilma mobiilita ja isegi mitte ilma mobiilita, vaid ilma selle pühkimiseta," selgitas ta, viidates nutitelefoni puutetundlikule ekraanile. Vaiksoo sõnul on temal endal töösõltuvus.

Telefoni asendavad Vaiksoo jaoks meilid või töötelefon. "Ma ju olen hull, 24 tundi päevas võin töötada. Ma istun kogu aeg tööl ja teen tööd, mul pole aegagi helistada," põhjendas ta.

Vaiksoo sõnul on ta väga seiklusaldis, mistõttu ta ei võta telefoni kaasa ka metsa. "Kui sul on väga lihtne võimalus raskustest pääseda, siis sa seda kasutad," selgitas Vaiksoo ja lisas, et kiireid asju saab ajada tema abikaasa Krista Areni kaudu.

Vaiksoo sõnul kuulab ta oma igapäevaseid uudiseid raadiost. "Raadio mul kogu aeg kõrval kägiseb ja sealt kuuleb kõike, mida vaja," ütles Vaiksoo ja lisas, et ta ei pea ennast vanamoodsaks inimeseks.