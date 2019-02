Kali Briis kümnest tegutsemisaastast: sellesse on mahtunud lavahirm ja identiteedikriisid

Elektroonilist pop-muusikat viljelev Kali Briis esineb Tallinnas, Tartus ja Pärnus, et tähistada kümmet tegutsemisaastat ja esitleda oma uut albumit "Cloudy With a Chance of Briis".

Plaadiesitluskontsertidel esitletakse nii detsembris välja antud kuuendat stuudioalbumit "Cloudy With a Chance of Briis" kui meenutatakse ka kümme aastat kestnud muusikukarjääri.

Plaadiesitlused toimuvad 9. veebruaril Tallinnas U3 Kontsertklubis, 22. veebruaril Tartus Genialistide Klubis ning 23. veebruaril Pärnus kultuuriklubis Tempel.

"Kümne aasta jooksul olen Kali Briisi nime all tegutsedes käinud läbi terve rea muusikastiile. Olen säutsunud räpiriime, igatsenud indilike ballaadide saatel, noogutanud kantri ja bluesi maailmale, sarkasmitsenud popi kallal, ääri maha võtnud elektroonika kaudu ning valutanud läbi soul-muusika. Selle kõige kestel olen üle elanud raskeid haigusi, lavahirmu ja identiteedikriise," ütles Olonen. "Teisest küljest olen saanud anda unustamatuid kontserte, luua uut muusikat koos oma parimate sõpradega ja pälvinud auhinna Eesti muusikaauhindadel," lisas muusik.

Kali Briisi värske album "Cloudy With a Chance of Briis" lahkab tänapäeva nutipõlvkonna tagasilööke. Sarnaselt albumi pealkirjaga antakse ümber nurga lootust, et olukord on pilves selgimistega. Kauamängiva autoriteks on lisaks Alan Olonenile laulja Laura Junson ja kitarrist Erko Niit.

Värsket plaati peab artist oluliseks just seetõttu, et see on sillaks varasematele ja uutele lugudele. ""Cloudy With a Chance of Briis" on nostalgiline hüvastijätt kergema popiga ja suundumine tagasi elektroonikasse. Leian end loomas järjest kliinilisemat ja teravamat elektroonilist muusikat," sõnas Alan Olonen.

Pakatava energia, eklektiliste biitide ja soulist inspireeritud vokaaliga Kali Briis on võitnud Eesti muusikaauhindadel aasta alternatiiv/indie-albumi tiitli ("Say Whaat? 2013), pääsenud Eesti Laulu finaali singliga "Idiot" (2015) ja andnud välja viis muusikakriitikute poolt kõrgelt hinnatud ja raadiotes mängitud albumit, rääkimata lugematutest täismajadele esitatud kontsertidest.

