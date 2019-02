45 aastat tegutsenud Suveniir: tippajal teenisime kuupalga paari päevaga

Sirje Kurg liitus bändiga 1981. aastal, kuid tõdes ETV saates "Hommik Anuga", et kõhkles enne pakkumise vastuvõtmist. "Ma arvasin, et seal on nii palju soliste. Tookord oli seal Heli ja Tiit Koppel, Liane Loog, Neeme Konsa ja muidugi Olev Vestmann. Nii palju soliste, et miks veel juurde vaja on. Aga pärast mõtlesin ringi, et miks mitte, kui kutsutakse, siis tuleb minna," meenutas naine.

Tippaegadel oli Suveniiris 12 liiget. "Suurema koosseisuga on mugavam töötada. Igaüks peab natuke vähem panustama," arutles Ülar Tikk. Kuna liikmeid oli nii palju, sai Suveniir esineda kahes koosseisus. "Pillimehed olid laenatud, teisest koosseisust kokku pandud," rääkis Tikk.

Parimatel aegadel teenisid Suveniiri liikmed kuupalga kõigest paari päevaga. "See oli raske ka, magasime vahepeal üksteise all saalipõrandal mattide peal. Vahel oli nii, et hommikul kell seitse lõppes ja kell kaheksa oli juba järgmine väljasõit," meenutas Sirje Kurg. Bändiliikmete sõnul oli nende tippaeg aastatel 1985-1987, kui mõnel päeval anti ka kolm kontserti.

Bändiliikmed tõdesid, et Suveniiri tehti omal ajal ka kerge huumoriga, sest nalju visati ka keset kontserti üksteisele anekdoote rääkides. Heldur Jõgioja luges kontserdi ajal ka raamatuid. "Ta ostis tee pealt anekdoodiraamatu, mis oli venekeelne. Siis ta luges anekdoote samal ajal, kui mängis, ja kui solistid olid oma lood ära laulnud, tõusis püsti ja rääkis rahvale eesti keeles anekdoote," meenutas Rein Kurg.

Juubeliaastat tähistava Suveniiri liikmed kohtuvad viimasel ajal harva. "Me saame kokku suurematel juubelitel, viimane oli minu juubel, kus me saime kõik kokku," rääkis Rein Kurg. Juubelituuriks koguvad bändiliikmeid veel mõtteid. "Meil ei ole vaja midagi õppida, me oleme neid lugusid tuhandeid kordi mänginud. Kõik tulevad kokku ja teevad ära selle asja," rääkis Rein Kurg, et ei välista kontserdituuri.