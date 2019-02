Läti kultusnukku hoiti nõukogude ajal klaasi taga

Mänguasjamuuseumi direktor Triin Vaaro rääkis ETV saates "Prillitoos", et Lätis oli nõukogude ajal paar mänguasjatehast, millest tuntuim oli Straume, kus tehti liikuvaid mänguasju ja nukke.

Tartu Läti seltsi juht Ilze Salnaja-Värv ütles, et Tartu mänguasjamuuseumis sai ta esmakordselt hoida käes Lätis toodetud kultusnukku Baiba. "Väga paljudes kodudes ta lihtsalt seisis suures kapis klaasi taga ja teda ei tohtinud puudutada," selgitas ta, millist tähtsust nukk kunagi omas.

15 aastat Eestis elanud Salnaja-Värv ütles, et mänguasjamuuseum peaks kandma nime lapsepõlvemuuseum. "Meie mängusjad on nii sarnased ja isegi mina leian oma mänguasjad siit Tartu muuseumist üles," selgitas naine, et nõukogude inimestel on tihti sarnased kogemused.

Väikesel mänguasjamuuseumi ülevaatenäitusel saab aimu nii pärast esimest maailmasõda tegutsenud Läti mänguasjatootjatest, Nõukogude Liidu ideoloogiast mänguasjamaailmas kui ka taasiseseisvusjärgsetest muutustest.

