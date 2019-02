Öed Eesti Laulu finaali mittepääsemisest: meil ei jää elu seisma

"Võistlus on võistlus. Läks täpselt nii nagu minema pidi, meil ei jää elu seisma. Meie tegime enda arust väga okei show," rääkisid Rand ja Aaslaid.

Ranna sõnul pole duol tunnet, et oleks võinud midagi paremini teha. "Eks ERR-il olid endal ka mingid väiksed apsakad sees. Kui tiim on vahetunud, on arusaadav, et tuleb mingeid asju veel sisse töötada," selgitas Rand, et tegijal juhtub.

Aaslaiu sõnul oli Eesti Laulu positiivseim kogemus kooshingamine, mis teiste artistidega tekkis. "Selline norimine ja vahetu suhtlus omavahel kõikidega. See on rohkem see point, kus kõik inimesed, kes teevad muusikat selle nimel, et inimestele head meelt valmistada, kuidas need kolleegid omavahel suhtlevad ja saavad sõbraks. See on hästi suur ja oluline asi selles osas, mis on üks mu lemmikuid asju," ütles Aaslaid.

Ödede sõnul on sel aastal raske ennustada, kes võidab, sest fänne on paljudel artistidel. "Ma ei oska isegi arvata. Siin on nii palju faktoreid, mis võivad hakata mängima," tõdes Rand.

Öed saatsid oma tervitused Kerli Kivilaanele, kes sattus oma looga "Cold Love" plagiaadisüüdistuse alla. Öed ise on palaga "Rulli Rulli Rulli" plagiaadisüüdistustega vastamisi seisnud. "Ega neid noote kuskilt klaverilt juurde ei tule ja nii palju on laule loodud, eks see ole loogiline ka, et mingid ideed ja noodid hakkavad korduma," selgitas duo, miks ei peaks plagiaadijuttu liiga tõsiselt võtma.

"Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeval kell 10.