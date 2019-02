Victor Crone: tunnen Eestis ülevoolavat armastust

Kadiah kinnitas, et Eesti Laul on seni väga huvitav olnud ning ta tahakski jääda sellega tegelema. "Me oleme saanud valmis uue instrumentaali sinna taha, kui hetkel olid tšellod ja muud pillid mängitud elektroonilisest, siis nüüd on kõik päris," mainis ta ja tõdes, et plaanib finaalis ka ise veidi vähem närvis olla.

"Esimesest kuulamisest peale olen ma Victor Crone'i lugu rohkem laulnud kui enda oma," tõdes Kadiah ja lisas, et kaasa laulab ta aga salaja kodus.

Kadiahi punktid:

Stig Rästa arvates oli seekordne muutus, et poolfinaalid toimusid Tartus, väga tore ning poolfinaale võiks tema sõnul veel rohkem olla. "Hea vaheldus on see," ütles ta ja mainis, et kuigi nad läksid poolfinaali favoriitidena, siis viimasel hetkel tuli ikkagi närv sisse. "Hakkad mõtlema, et tegelikult oli mitmeid lugusid, mille aplaus oli veel tugevam, tegelikult hakkad alati pabistama."

Victor Crone tõdes, et iga päevaga saab talle eesti keel üha selgemaks. "Õpin iga päev ühe sõna," mainis ta ja lisas, et kuigi üldjoontes oli ta enda poolfinaali esitusega rahul, peab ta oma häälega veel pisut vaeva nägema. "Ma tunnen Eestis ülevoolavat armastust, pärast Eesti Laulu sain palju sõnumeid ja pilte, inimesed laulsid ja tantsisid."

Victor Crone'i punktid: