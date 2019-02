75-aastane reisifänn Urve Soo: omal käel reisimine on huvitavam

Heli ja Urve said tuttavaks ligi 20 aastat tagasi, kuna kummalgi ei olnud reisikaaslast. "Me mõlemad tahtsime minna Egiptsusesse, aga meil polnud kaaslast, seal me saime kokku ja reisime tänaseni koos," ütles Heli Tooman "Ringvaates" ja kinnitas, et tänaseks on nad koos käinud umbes kümnel reisil. "Ees on veel suuremad plaanid."

Urve Soo kinnitas, et ta on käinud nii pakettreisidel kui ka oma käe peal. "Näiteks käisime me koos Assoori saartel, ostsime piletid ja läksime, sõitsime seal saarte vahel ringi," selgitas ta ja lisas, et omal käel reisime on huvitavam. "Kui sul on pakettreis, siis kõik on kellaajaliselt paigas, võib-olla mulle meeldib mõni koht rohkem ja veedaks seal üks-kaks päeva rohkem," tõdes reisisell.

Selleks aastaks on neil juba reisiplaanid tehtud - märtsis lähevad nad koos Vietnamisse ja sügisel Kesk-Ameerikasse.