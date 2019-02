Eestlane Lembi otsustas hakata kuus aastat tagasi moslemiks. Kõige huvitavam reaktsioon tema moslemistaatuse peale on olnud see, kuidas tema töökaaslane ütles, et "issand jumal, ära meid õhku lase", rääkis ta "Ringvaatele". Ta kinnitas, et moslemiusuline ei ole siiski tiksuv pomm kuskil nurgas.