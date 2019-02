Venemaad esindab Eurovisioonil taas Sergei Lazarev

Kolm aastat tagasi saavutas Lazarev konkursil kolmanda koha oma palaga "You Are The Only One".

Laulja rääkis Vene meediale antud intervjuus, et on suur au esindada riiki teist korda ning ta on RTR-ile selle võimaluse eest väga tänulik.

2016. aastal Stockholmis edu toonud laul "You Are The Only One" valmis tõeliste Eurovisiooni-legendide, Dimitris Kontopoulose ja Filipp Kirkorovi käe all.