Suri menukirjanik Rosamunde Pilcher

Pilcheri agentuur Felicity Bryan Associates teatas, et ta suri pärast lühiajalist haigust öösel vastu neljapäeva Dundee haiglas Šotimaal. Tema poeg Robin Pilcher ütles, et ta ema sai pärast pärast bronhiiti haigestumist insuldi, vahendab Yahoo.

Inglismaa lõunaranniku ääres Cornwalli maakonnas – kus toimub ka mitmete tema raamatute tegevustik – üles kasvanud Pilcher alustas oma kirjanduskarjääri 1940. aastatel, kirjutades armastusromaane kirjastusele Mills & Boon pseudonüümi Jane Fraser alt.

Esimene romaan, mis ilmus tema enda nime alt, "A Secret to Tell", ilmus 1955. aastal. 1988. aastal, kui Pilcher oli 63-aastane, sai rahvusvaheline menuk tema raamatust "The Shell Seekers", mis rääkis boheemlaste perekonnast kolme põlvkonna jooksul.

Romaanist, milles naine avastab, et maal, mille tema isa talle pärandas, on väärt terve varanduse, on tehtud kahel korral ka telefilm. Hallmarki 1989. aasta "Hall of Fame" telefilm, kus astus üles Angela Lansbury, ja 2006. aasta minisari, kus peaosas oli Vanessa Redgrave.

Tema teiste romaanide hulka kuulusid "September", ''Coming Home" ja "Winter Solstice", millest viimane ilmus aastal 2000.

2002. aastal tegi kuninganna Elizabeth II temast Briti impeeriumi ordu ohvitseri kirjanduslike teenete eest.

Pilcher oli eriti populaarne Saksamaal, kus tema raamatud andsid ainest paljudele filmidele. Sajad tuhanded Saksa turistid külastavad igal aastal Cornwalli, et käia tema loominguga seotud kohtades.

Pilcheri abikaasa Graham Pilcher suri 2009. aastal. Temast jääb maha kaks poega ja kaks tütart.