Urmas E. Liiv avas Djatlovi kuru intsidendiga seotud teooriaid

Venemaa teatas paar päeva tagasi, et hakkavad uuesti uurima 1959. aasta Djatlovi kuru intsidenti. "Ringvaate" stuudios oli režissöör Urmas E. Liiv, kes on selle juhtumi suur entusiast

60 aastat tagasi 1959. aasta jaanuaris läksid üheksa noort inimest Põhja-Uurali mägedesse ja pidid sealt tagasi tulema umbes 15. veebruaril, aga tagasi nad ei tulnud ja 20. veebruaril hakati tõsiselt muretsema.

"Tol ajal niimoodi ei saanud ju liikuda, et ei oleks teada. Inimesed läksid mägedesse, see oli kuidagi registeeritud. Ja siis mindi neid otsima ja leiti telk, mis oli seestpoolt katki lõigatud ja natukene lumme mattunud ja seal sees ei olnud ühtegi matkajat. Küll aga olid sees nende isiklikud asjad, oli sees veel poolik õhtusöök, igasugust matale vajalikku träna, aga inimesi ei olnud ei kusagil," rääkis Liiv.

"Hakati otsima ja leitigi lähemate päevade jooksul sealt üles viie inimese laibad. Oli näha, kuidas nad olid telgist välja läinud, sest jäljed lume peal olid näha ja nad olid laskunud telgist allapoole, kus oli üks suur seeder. Kõige suurem mõistatus, mis üldse on selle looga, on see, et mis juhtus 1. veebruari öösel sellist, et kogu grupp pidi paanikas põgenema telgist, lõigates selle seestpoolt lahti. Nad mitte ei jooksnud kusagile, vaid võtsid punti ja kõndisid üheksakesi allapoole telgist eemale, jättes kõik asjad telki."

Ometi telk ei olnud üldse nii sügaval lume all, märkis Liiv. "Siin on kahtlustatud, et seal oli mingi laviin, aga seal ei ole isegi sellist nõlva, mis võimaldaks sellise laviini teket."

Kolmel inimesel neist olid väga tõsised vigastused. "Kahel oli rinnakorv kokku surutud, kõik oli sees sodi. Pealuutraumad, koljumõrad. Kuna nõukogude ajal see vaikiti küllalt kiiresti maha, et veebruarikuus see juhtus ja juba maikuus pandi see toimik kinni."

"Kui perestroika ajal see lugu uuesti välja kaevati, siis maailma hämmastas see, et leiti tõesti laibad, kellel oli keel välja rebitud, silmad puudu, ja see lendas kohe üle planeedi. Aga see on selles loos kõige lihtsam asi, sest laibad leiti kahes jaos," märkis Liiv.

"Viis laipa leiti üles kohe veebruarikuus, ja need, kes olid kõige karmimalt vigastatud, leiti alles aprilli lõpus, mai alguses. Nad olid juba nägupidi kuskil sulalumes ja mingisuguses jões. Need oli tõenäoliselt lihtsalt ära lagunenud. Kuid ega see kogu loo müstikat ei vähenda."

Djatlovi kuru intsidendina tuntud üheksa hukkunud suusamatkaja fotoaparaadis olnud filmi viimane kaader. Autor: ERR

"Seal kütab väga suurt ažiotaaži nende fotoaparaadi viimane klõps – mingi valgus, mingi asi. Fotoaparaati tõenäoliselt lahti ei ole tehtud. Spekuleeritakse, et see on see, mida nad pildistasid enne, kui kogu see jama juhtus. Küll siin on arvatud, et siin peal on UFO-d, raketid. Mina alguses mõtlesin, et see on lihtsalt valgustatud filmiots, aga kui ma hakkasin seda uurima, siis see ei päde. Siia on midagi sattunud, aga mis see, selleks peame me tegema ühe pikema saate," ütles Liiv.

Ta lisas, et sellest võib rääkida lõpmatuseni. "Igatahes lugu on lahendamata ja erakordselt põnev."