Ander Sõõrumaa kutsub ettevõtjaid üles Pelgulinna sünnitusmaja peretubasid remontima

"Ma olen ise siin sündinud. Kõik mu vennad-õed on siin sündinud ja tänaseks ka minu laps on siin sündinud. Mälestused lähevad nii kaugele tagasi, kui ma olin viieaastane, ise seda nii hästi ei mäleta, aga juba siis ma käisin too aeg isa loodud Dharma fondiga iga emadepäev lilli-kingitusi jagamas ja isegi minu teada kõige esimene sünnitusvann on siia Dharma fondi ostetud. Suured mälestused," rääkis Sõõrumaa.

Viis kuud tagasi tuli tal aga väga isiklikul põhjusel taas tee Pelgulinna jalge alla võtta, sest sündis tema esimene laps. "See on suurim rõõm. Ta on nüüd viiekuune, aga üks hommik lihtsalt keerutas mulle ennast kaissu ja äratas üles viis minutit enne äratuskella. Ma arvan, et see on kõige parem äratus, mis mul elus on olnud."

Isa eeskujul otsustas sisustusettevõtte juht Ander haiglale oma panuse anda ning tegi korda esimese peretoa.

Praegu näevad vanad välja veel 19 peretuba, kuhu Sõõrumaa otsib remontijaid, kes võiksid temalt teatepulga üle võtta ja pärast uuenduskuuri läbiviimist siis järgmisele uuesti üle anda.

"Võibki vabalt võtta meiega ühendust, paneme koos projekti kokku. Kui üks ettevõte projekti lõpetab, siis võib-olla on sellel ettevõttel natuke südamekohustust leida see järgmine ettevõte, kes võtaks ja teeks järgmise asja. Kui me peaksime tulevikus veel mõne toa tegema, siis me kindlasti teeme teistsuguse, veel huvitavama. Kui keegi peaks mitu last saama, siis iga kord saab Pelgulinnas erineva kogemuse."

Peretoa puhul on põhiline miljöö, märkis vastutav ämmaemand Merit Tammela.

"Et nad tunnevad, et nad tuleksid nagu koju. Teine asi, mida pered väga palju kardavad, on see, et nad jäävad haiglasse. Juba see sõna "haigla" tundub nende jaoks, et siis on kõik valged seinad, raudvoodid, nagu ettekujutus meil haiglatest üldjuhul on. Kui nad tulevad tuppa ja näevad seda, siis ütlevad, et äkki selle ühe päeva asemel võiks ma kaks päeva olla." Praeguse hinnakirja alusel on ööbimine sellises remonditud peretoas 50 eurot/öö.