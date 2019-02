Krista Lensin: kurb ja tühi tunne on

Neljapäeval tuli uudis, et Kroonikat asub taas juhtima Ingrid Veidenberg ja senine peatoimetaja Krista Lensin paneb ameti maha. Lensin tunnistas "Ringvaates", et tal on sees kurb ja tühi tunne.

"Kui see hetk on käes, siis sa saad aru, et see on olnud täitsa sinu elutöö. Kurb on, ja tegelikult tühi on. Muidu elad ja hingad seda "Kroonikat" ja need inimesed, kes seal minu ümber kõik need aastad on olnud, on ju kättpidi kokku korjatud ja väärt seltskond. Ma arvan, et sellist teistel inimestel ei ole. Sellest kõigest ühe päevaga loobuda on väga raske," tunnistas Lensin "Ringvaatele".

"Ükski peatoimetaja siin maailmas ei tee ajakirja. Tegelikult teevad seda ajakirja "Kroonika" ja tema vapustavad ajakirjanikud," lisas ta ja märkis, et soovib Veidenbergile vaid edu. "Peaasi, et mu armsad ajakirjanikud saavad hoitud ja neil on ikka õigus kirjutada seda, mida nad tahavad."

Ta märkis, et tegemist on Ekspress Meedia otsusega ja tema ei arva sellest midagi. "Kui nad arvavad, et see on õige otsus, siis ju siis see on õige otsus. Minul jääb ainult üle soovida talle edu. See on ju väga raske töö, eelkõige tulla välja sealt nii, et su muu elu ja su sõbrad-tuttavad jäävad alles."

Lensin märkis, et tema aeg "Kroonika" peatoimetajana on olnud äge aeg ja ta on uhke selle üle. Ta tunnistas, et on inimesi, kellega ta oma töö pärast tülli on läinud, aga lisas, et selleks on alati olnud ka põhjus.

"Kui on avalik huvi, siis me ikkagi räägime sellest, olenemata, kas inimene trambib jalgu või mitte. Paljudel juhtudel see neile ei meeldi. Aga ega mina nende elu ei ela, nemad on seda elanud. Vastuta või ära vastuta, aga nuriseda ühe ajakirja kallal, sest see välja tuleb, on küll naljakas."

Ta lisas, et võib elus rahulikult edasi minna ja ei muretse ka väga uue töö leidmise pärast. "Aga ma võtaksin hetkeks hingetõmbepausi ja tegeleksin lihtsalt oma koduga ja oleks korra rahulik. Lähen juba ülehomme rappa kolama ja teen ühe korraliku sõjaväetelgi öö. Äkki siis tuleb endal ka helgemaid mõtteid. See kurb hetk tuleb lihtsalt üle elada."